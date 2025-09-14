活発で自分の新たな一面を発見できるような社会運はまだまだ展開中。が、次第に山羊座の意識は自分自身、そして身近な人間関係に向かっていきそう。ここからは最近少し疎遠になっていた人や状況との縁も戻って来やすくなりますが、今週はふとそれらに触れ、「あ、こういうパターンはもうないと思っていたけれど、まだあったのか…」と気づきそう。ある種の面倒さやしがらみ、不安感などを伴う何かがそこにあるのでしょう。おそらくパートナーや親友など、大事な相手とも共有している状況でしょうが、今後、より自分を新しくしていくためにも「この問題は改めてしっかり解決したほうがいいな…」。そう思うのでは。

