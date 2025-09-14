「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「なんとかします」が会社の信頼を失う

「なんとかします」と言う人は、努力家で真面目に見えるかもしれません。

しかし、この一言が積み重なることで、信頼を失っていくケースは少なくありません。

現場や上司からの評価が下がる理由を見ていきましょう。

その言葉には「再現性」がない

「なんとかします」は、一見前向きなフレーズですが、実行計画がないという意味でもあります。

どのように進めるか、何に着手し、どこに課題があり、どの程度の見通しが立っているのか。

この一言では、何も伝わっていません。

組織で求められるのは、「再現可能性」です。

たまたまうまくいったのか、仕組みとして機能しているのか。

それが明示されない限り、成果として評価されません。

上司の立場から見える「不安要素」

「なんとかします」は、責任の所在があいまいな状態でもあります。

上司は報連相をもとに状況を把握し、他部門との調整を行います。

そこに「なんとかします」が連発されると、判断に必要な根拠が見えず、不信感につながるのです。

また、うまくいかなかったときの言い訳にもなりやすく、「本当は問題があったのに、先送りしていたのでは？」と受け取られるリスクもあります。

信頼される人は「言葉に構造がある」

信頼を勝ち取る人は、「◯日までに、◯◯の手順で進めます。そのうえで、懸念点は△△です」といった具体的な報告をします。

たとえ失敗したとしても、過程が見えていれば、周囲の納得を得やすいのです。

逆に、「なんとかします」「大丈夫です」「任せてください」ばかりの人は、現場での“見えないリスク”とみなされます。

現場の信頼は、精神論では得られません。

数字と構造で、再現性と進捗を語ることが求められます。

感情を脇に置いて、仮面をかぶって、冷静に説明しましょう。

それが、信頼される会社員の共通点です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）