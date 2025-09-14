若者の街として知られ、大規模な再開発が進む渋谷……リクルートが運営するニュースサイト『SUUMO ジャーナル』はこのほど、渋谷駅まで30分圏内にある駅の家賃相場ランキングを公表しました。

この調査は一人暮らし向けの賃貸物件を対象としており、1位には小田急小田原線「読売ランド前駅」がランクイン。ランキング上位には渋谷駅周辺の家賃相場（13万8000円）の半額以下で住める駅も多数含まれており、都心へのアクセスと手頃な家賃を両立したい人にとって注目の内容となっています。

トップ3はすべて小田急線！1位は家賃相場6万円の「読売ランド前駅」

今回のランキングでトップ15にランクインした19駅のうち、実に8駅が小田急小田原線の駅という結果になりました。1位に輝いたのは神奈川県川崎市多摩区に位置する「読売ランド前駅」で、家賃相場は6.00万円。登戸駅と下北沢駅で乗り換えて約29分で渋谷駅へアクセス可能です。

2位は同じく川崎市多摩区の「生田駅」で家賃相場は6.10万円、3位は東京都狛江市にある「狛江駅」で6.70万円と、トップ3を小田急線の駅が占めています。

1位「読売ランド前駅」の魅力は閑静な住環境と充実した商店

1位の読売ランド前駅は、駅の北側に丘陵地が広がり、その周辺を住宅街が囲む落ち着いた環境が特徴です。日常の買い物に便利な施設は駅の南側に集中しており、100円ショップが併設されたスーパーやコンビニ、ドラッグストアのほか、飲食店もそろっています。また、駅名の由来となった遊園地「よみうりランド」へは駅からバスで約10分と近く、周辺にはプールや日帰り温泉施設もあり、休日も楽しめるエリアです。

2位「生田駅」3位「狛江駅」学生街の活気と駅直結の利便性

2位の「生田駅」は、1位の読売ランド前駅の隣駅で、渋谷駅までは約27分です。大学の最寄り駅ということもあり、人気のラーメン店やリーズナブルな食堂など、学生に人気の飲食店が充実。スーパーやドラッグストアはもちろん、少し足を延せば家電量販店も利用できる生活利便性の高い街です。

3位の「狛江駅」は、渋谷駅まで約22分というアクセスの良さが魅力です。駅の高架下には商業施設「小田急マルシェ狛江」があり、食品店から書店まで20店舗が営業。北口駅前には大型スーパー「Odakyu OX」もあり、買い物には困りません。

ランキング上位を占めた小田急小田原線の駅々は、渋谷駅だけでなく、小田急線の起点である新宿駅へも16分〜24分ほどでアクセスできるという大きなメリットがあります。渋谷と新宿、都内屈指の繁華街両方へのアクセスを重視しつつ、家賃を抑えたい場合には、小田急線沿線が有力な選択肢となるでしょう。

乗り換えなしならJR埼京線「戸田駅」が最安7.18万円

通勤・通学の利便性を考え、渋谷駅まで乗り換えなしで行ける駅に注目するのも一つの方法です。乗り換え0回の駅の中で最も家賃相場が安かったのは、7位にランクインしたJR埼京線の「戸田駅」（埼玉県戸田市）で、家賃相場は7.18万円でした。渋谷駅までは約30分で、池袋駅や新宿駅へも30分以内に到着可能です。駅周辺は東京のベッドタウンとして住宅街が広がり、駅直結の商業施設「ビーンズ戸田」や、スーパーや家電量販店が入る「T-FRONTE」など、買い物施設も充実しています。

ライフスタイルで選ぶ 都心派・横浜派にも選択肢

今回のランキングには、他にも多様なニーズに応える駅が含まれています。都心部の近くに住みたいと考えるなら、東京23区内に位置する8位「喜多見駅（7.20万円）」や15位「成城学園前駅（7.50万円）」が候補になります。また、渋谷だけでなく横浜方面へも頻繁に訪れるなら、両駅を結ぶ東急東横線沿線の8位「菊名駅（7.20万円）」、12位「日吉駅（7.30万円）」、15位「綱島駅（7.50万円）」が便利です。

渋谷駅まで電車で30分以内 家賃相場の安い駅

調査概要

このランキングは、「SUUMO」掲載物件情報を基に作成されたものです。対象は渋谷駅まで電車で30分以内の駅にある、駅徒歩15分以内、10平米以上〜40平米未満のワンルーム・1K・1DKの物件です。データは2024年12月〜2025年5月の期間に掲載された物件の、管理費を含む月額賃料から中央値を算出して作成されています。所要時間は、株式会社駅探のサービスを使用し、平日の朝7時30分〜9時の検索結果から最も早いものを採用しています。

今回の調査では、渋谷駅まで30分圏内でも、家賃6万円台から住める駅が数多くあることが分かりました。家賃の安さを最優先するなら「読売ランド前駅」、家賃と所要時間のバランスを重視するなら「成城学園前駅」など、自分のこだわりによって最適な駅は変わってきます。このランキングを参考に、新しい住まい探しを始めてみてはいかがでしょうか。

