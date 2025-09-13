藤枝vs大分 スタメン発表
[9.13 J2第29節](藤枝サ)
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 16 森侑里
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
MF 50 金子翔太
MF 72 Y. Nakamura
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 14 池田廉
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 16 森侑里
DF 28 大森彗斗
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 50 金子翔太
MF 72 Y. Nakamura
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 14 池田廉
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣