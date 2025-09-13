仙台vs水戸 スタメン発表
[9.13 J2第29節](ユアスタ)
※18:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 9 エロン
FW 59 小林心
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 42 石井隼太
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 48 中田有祐
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 8 齋藤俊輔
控え
なし 89 T. Sasaki
GK 21 松原修平
DF 27 沖田空
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 梅田魁人
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
