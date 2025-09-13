[9.13 J2第29節](ユアスタ)

※18:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 8 武田英寿

MF 14 相良竜之介

MF 47 荒木駿太

FW 9 エロン

FW 59 小林心

控え

GK 21 梅田陸空

DF 2 高田椋汰

DF 42 石井隼太

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 17 工藤蒼生

MF 32 山内日向汰

FW 48 中田有祐

FW 99 宮崎鴻

監督

森山佳郎

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 24 山崎希一

MF 70 新井瑞希

MF 99 加藤千尋

FW 7 渡邉新太

FW 8 齋藤俊輔

控え

なし 89 T. Sasaki

GK 21 松原修平

DF 27 沖田空

MF 15 長尾優斗

MF 39 山本隼大

FW 13 粟飯原尚平

FW 20 梅田魁人

FW 25 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

監督

森直樹