ÌøÄâº¸³Ú¤µ¤ó»àµî¡¡µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢88ºÐ¡¡Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç½ª¤¨¤ë
Íî¸ì²ÈÌøÄâº¸³Ú¡Ê¤ê¤å¤¦¤Æ¤¤¡¦¤µ¤é¤¯¡¢ËÜÌ¾¡¦¸¶ÅÄ¾»ÌÀ¡á¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢9Æü¸á¸å5»þ56Ê¬¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£88ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì¶¨²ñ¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Áòµ·¤Ï¡Ö¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Î´óÀÊ½Ð±é¤Ï¡¢17Ç¯10·î10Æü¤ÎÃÓÂÞ±é·Ý¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î12Æü¤Î¡Ö¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³ØÌ¾¿Í²ñ¡×¤Ø¤Ï½Ð±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º¸³Ú¤µ¤ó¤Ï¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô½Ð¿È¡£57Ç¯5·î¡¢8ÂåÌÜ·ËÊ¸³Ú¤ËÆþÌç¡£ÆâÄï»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ºÂÌ¾¡ÖÊ¸Ê¿¡×¤òÆÀ¤¿¡£61Ç¯5·î¤ËÆó¥ÄÌÜ¾º¿Ê¡¢73Ç¯10·î¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡£
71Ç¯¤Ë»Õ¾¢¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬Äï»Ò¤À¤Ã¤¿6ÂåÌÜ»°¾£²È¾®¾¡¤µ¤ó¤âÉÂµ¤¤Î¤¿¤á»àµî¡£80Ç¯¡¢7ÂåÌÜµÌ²ÈÔ¤Â¢Ìç²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
01¡ÊÊ¿À®13¡ËÇ¯3·î¡¢6ÂåÌÜÌøÄâº¸³Ú¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£