¸¤¤Ë¡Ø¥¤¥é¥¤¥é¡Ù¤·¤¿¤È¤¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹Ô°Ù5Áª¡¡°¦¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø²õ¤¹¤ë´í¸±¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©
¸¤¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤ÎÀäÂÐNG¹Ô°Ù5Áª
¸¤¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¸¤¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÂÖÅÙ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°Êª¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤Î¿®Íê¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂåÉ½Åª¤ÊNG¹Ô°Ù¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë
ÂçÀ¼¤ÇÅÜ¤ë¤È¸¤¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤·¤«¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ò¶²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Ã¡¤¯¡¦ÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë
ÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÄË¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¿®Íê¤ò°ìµ¤¤Ë²õ¤·¤Þ¤¹¡£¶²ÉÝ¤Ç½¾¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Ø·¸À¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3.Ìµ»ë¤·Â³¤±¤ë
¤·¤Ä¤±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÌµ»ë¡É¤È¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¡ÈÌµ»ë¡É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡¦³ÖÎ¥¤¹¤ë
¥±ー¥¸¤äÊÌÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÈ³¡×¤ä¡ÖµñÀä¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¤â¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5.Ì¾Á°¤òÅÜ¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤¦
Ì¾Á°¡á¼¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¸Ì®¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¿®Íê¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼NG¹Ô°Ù¤¬¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤Î¤«¡©
¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´´¶¡×¡ÖÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¡×¡Ö°ì´ÓÀ¡×¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÚÂæ¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¡È´¶¾ð¡É¤Ç¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¡¦É½¾ð¡¦Æ°ºî¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡Ö´¶¾ð¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤Îµ¡·ù¤äÅÜ¤ê¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ³¡×¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
ÂçÀ¼¤Ç¼¸¤ë¡¢Ã¡¤¯¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÈ³¡ÉÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤ÇÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÝ¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤È¡È³Ø½¬¡É¤¬»ß¤Þ¤ë
¸¤¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤¬¤é¤»¤¿¤êº®Íð¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã²¼¤·¡¢»Ø¼¨¤ä¤·¤Ä¤±¤âÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×¶±¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢²þÁ±¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÜ¤é¤ì¤ë¢ª±£¤¹¢ª°½Û´Ä¤Ë
ÂÎÈ³¤äÅÜÌÄ¤ë¤·¤Ä¤±¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö±£¤¹¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿®Íê¤ÎÊø²õ¤¬¹ÔÆ°¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿®Íê¤Î½¤Éü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
°ìÅÙ²õ¤ì¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤Èº¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²õ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î¤Û¤¦¤¬²¿ÇÜ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¤¥é¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡
¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢»ô¤¤¼çÂ¦¤Î¿´¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
°ìÃ¶¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊªÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥º¥é¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ë
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ò·èºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£Âà¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡©´Ä¶¤äÆü²Ý¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÜ¤·¤Ê¤ª¤¹
ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¸¤¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¥À¥á¡×¤è¤ê¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Í¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤º¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ³¤¯¡£ÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íý²ò¤¹¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÎäÀÅ¤µ¤Ç¡¢°¦¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)