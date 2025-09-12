人気アニメ「プリキュア」の映画「キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！」の公式Xが12日、更新され「キミプリ♪ぬりえコンテスト」の受賞作品の結果について訂正を行った。

事務局は「9月7日に発表いたしました『キミプリ♪ぬりえコンテスト』について、入賞作品の一つが、正当な応募者様が応募登録時にインターネット上で公開した作品を、第三者が作者名を改変した上で応募していたことが判明しました」と発表。

「当事務局は、この応募を”ぬりえコンテスト応募注意事項”に反するものとして、選考の対象外といたします」と伝えた。加えて応募要件を満たす正当な作者の作品として、改めて入賞を発表した。

「この度は、事務局の確認不足により、柚木様および関係者の皆さまにご迷惑と、ご不快な思いをおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。今後は、応募作品の選考体制を改めて検証の上、再発防止に万全を期してまいります」と呼びかけた。

同コンテストを巡っては、7日結果発表されたものの、入賞作の作者と思われる人物が、自身の作品が違う人物のものとして入賞しているとSNSで“盗作被害”を訴えた。その後事務局が「一部の作品に応募規約を違反する可能性があることが判明しました」とし事実関係を調査中だった。