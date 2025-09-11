12人産んだ助産師HISAKO、24,000円超えの大量買い物！「冷蔵庫に入る分だけしか買わない」独自ルールを公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『見てるだけで快感！HISAKOの買い物大公開！』にて、12人の子を持つ助産師・HISAKOさんが、8人の子どもとご主人、合計10人の大家族のための買い物事情を明かした。動画の冒頭でHISAKOさんは「1週間のメニューを決めて、必要なものだけをメモに書き『これしか買わない』」と独自のルールを説明。「買い物時はそのリスト以外は買わず、計画的に食材を選んでいます」と食費節約と効率を徹底している様子を見せた。
買い物の最中には「卵は毎回大量に買いますが、冷蔵庫の関係でとりあえず2個ずつ」「豚肉はジャンボパックを3つ、とりあえず買う」と限られた収納スペースと大家族の消費量のバランスをリアルに語る。また、「『ジャンボパックは豚肉だけなのになんで鶏肉はないの？』って毎回思う」と主婦ならではの疑問を投げかけ、「家でニワトリ買おうかなって本気で思うもん」と笑いも交えて家事の工夫を披露した。
カゴいっぱいに買い込んだ食材をレジで詰めるスタッフにも注目。「大量に買う人は迷惑かもですが、詰める手際を見てると毎回感動。上手な人もいれば工夫する人もいる」「頑張りたくなるし応援したくなります」と、普段見過ごしがちな視点をユーモラスにシェアしている。
この日の合計金額は24,629円。HISAKOさんは「多い日で2万円ちょっと、少ない日は1万5千円ぐらい。週1回大型買い物、足りない分をもう1～2回買い足して」と明かし、大家族のリアルな出費と内訳を惜しみなく公開。「箱いっぱい。腕力以上ですよ。帰ってまた冷蔵庫に詰める作業も腕が必要」と買い物後の“力仕事”にも触れた。
動画の締めくくりでは「また次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ」と笑顔で視聴者にメッセージ。さらに「笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。ばぶばぶストアは概要欄からどうぞ。頑張らんでええ、適当でええ」と、子育て世代への温かいエールも送って締めくくった。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人