動画『見てるだけで快感！HISAKOの買い物大公開！』にて、12人の子を持つ助産師・HISAKOさんが、8人の子どもとご主人、合計10人の大家族のための買い物事情を明かした。動画の冒頭でHISAKOさんは「1週間のメニューを決めて、必要なものだけをメモに書き『これしか買わない』」と独自のルールを説明。「買い物時はそのリスト以外は買わず、計画的に食材を選んでいます」と食費節約と効率を徹底している様子を見せた。



買い物の最中には「卵は毎回大量に買いますが、冷蔵庫の関係でとりあえず2個ずつ」「豚肉はジャンボパックを3つ、とりあえず買う」と限られた収納スペースと大家族の消費量のバランスをリアルに語る。また、「『ジャンボパックは豚肉だけなのになんで鶏肉はないの？』って毎回思う」と主婦ならではの疑問を投げかけ、「家でニワトリ買おうかなって本気で思うもん」と笑いも交えて家事の工夫を披露した。



カゴいっぱいに買い込んだ食材をレジで詰めるスタッフにも注目。「大量に買う人は迷惑かもですが、詰める手際を見てると毎回感動。上手な人もいれば工夫する人もいる」「頑張りたくなるし応援したくなります」と、普段見過ごしがちな視点をユーモラスにシェアしている。



この日の合計金額は24,629円。HISAKOさんは「多い日で2万円ちょっと、少ない日は1万5千円ぐらい。週1回大型買い物、足りない分をもう1～2回買い足して」と明かし、大家族のリアルな出費と内訳を惜しみなく公開。「箱いっぱい。腕力以上ですよ。帰ってまた冷蔵庫に詰める作業も腕が必要」と買い物後の“力仕事”にも触れた。



動画の締めくくりでは「また次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ」と笑顔で視聴者にメッセージ。さらに「笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。ばぶばぶストアは概要欄からどうぞ。頑張らんでええ、適当でええ」と、子育て世代への温かいエールも送って締めくくった。