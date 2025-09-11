町田が渦中の豪州クラブから34歳DF今井智基を獲得「勝利に貢献できるよう全力を尽くします」
FC町田ゼルビアは11日、ウェスタン・ユナイテッド(オーストラリア)からDF今井智基(34)が完全移籍で加入することを発表した。
今井は大宮アルディージャユースから中央大を経由し、2013年に大宮トップチームへ加入。その後、柏レイソル、松本山雅FCでプレーし、2020年2月にウェスタン・ユナイテッドへ移籍した。
2021-22シーズンにはAリーグ・メン(オーストラリア1部)で優勝を経験。しかし、財政難のクラブが2025-26シーズンのリーグから除外されたことを受け、今井を含む全23選手が今月に契約解除となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF今井智基
(いまい・ともき)
■生年月日
1990年11月29日(34歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/78kg
■経歴
大宮ユース-中央大-大宮-柏-松本-ウェスタン・ユナイテッド(オーストラリア)
■出場歴(国内)
J1リーグ:76試合2得点
J2リーグ:12試合
リーグカップ:21試合
天皇杯:10試合1得点
■コメント
「このたび、FC町田ゼルビアに加入することになりました今井智基です。
オーストラリアのWestern Unitedでの貴重な経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。
FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さまと共に戦えることを心から楽しみにしています。
応援よろしくお願いいたします。」
