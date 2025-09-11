　FC町田ゼルビアは11日、ウェスタン・ユナイテッド(オーストラリア)からDF今井智基(34)が完全移籍で加入することを発表した。

　今井は大宮アルディージャユースから中央大を経由し、2013年に大宮トップチームへ加入。その後、柏レイソル、松本山雅FCでプレーし、2020年2月にウェスタン・ユナイテッドへ移籍した。

　2021-22シーズンにはAリーグ・メン(オーストラリア1部)で優勝を経験。しかし、財政難のクラブが2025-26シーズンのリーグから除外されたことを受け、今井を含む全23選手が今月に契約解除となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF今井智基

(いまい・ともき)

■生年月日

1990年11月29日(34歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

178cm/78kg

■経歴

大宮ユース-中央大-大宮-柏-松本-ウェスタン・ユナイテッド(オーストラリア)

■出場歴(国内)

J1リーグ:76試合2得点

J2リーグ:12試合

リーグカップ:21試合

天皇杯:10試合1得点

■コメント

「このたび、FC町田ゼルビアに加入することになりました今井智基です。

オーストラリアのWestern Unitedでの貴重な経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。

FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さまと共に戦えることを心から楽しみにしています。

応援よろしくお願いいたします。」