私以外にも、本命がいた？夫の昔のLINEに隠された“衝撃の事実”に絶句【ママリ】

夫の昔のLINE…「私以外に好きな人」がいたかもしれない

【夫の大学時代の女友達について】



夫の過去の風俗歴を調べるために、昔のスマホを見たら男友達と次のようなやり取りをしていました。



私と夫は大学の同級生で、夫は私以外の交際経験がありません。

Ａちゃんは誰にでも優しく癒し系の良い子なのですが、毎回飲み会では泥酔するまで飲んで、翌日に「酔っ払って記憶なくしたー💦またやっちゃった」という子だったので、男いないとこでやれよ😇と個人的には思ってました笑



私は学生時代は事情があって飲み会はほとんど行けず、Ａちゃんや夫と飲んだことはほぼありません。



他のLINEでも

男友達「今日の飲み会Ａちゃん可愛かったよ、まぁ酔ってめんどくさくなってたけど笑」

夫「いいなー」



男友達「明日Ａちゃんがみんなと飲みたがってるけど行くしょ？」

夫「いくわ」

男友達「返事早(笑)さすが笑」



みたいなやり取りが何個もあり、夫がＡちゃんに一方的に好意を持ってたんだなとわかりました🥲 出典：

年齢を重ねればいろいろな 出会い と別れを経験するものですよね。しかし、学生時代から交際をしてそのまま 結婚 した場合、お互いに交際した人が相手だけ…ということもあるでしょう。この記事では、学生時代から付き合っていた男性と 結婚 した投稿者が夫の昔の LINE を見て「自分以外に好きな人がいたのかも…」と不安になっているという投稿を紹介します。出会ってからの 歴史 を知っている分、意外な一面を見つけてショックを受ける投稿者ですが…。

夫の学生時代のLINEを見て「もしかして彼はAちゃんが好きだったのでは？」と疑惑をいだいてしまったという投稿者さん。確かに自分が交際している期間のやり取りであれば、昔のLINEでも気になってしまうのかもしれません。

グループでですが、男女数人でＡちゃん含めて何度も飲み会してたり、泊まりがけで釣りに行ったり…(これは事前報告か事後報告してくれてました)

就職して遠距離してる時も

男友達「Ａちゃんと飲むんだけど、来れない？」

夫「めっちゃいきてー！でもシフト的に無理だ」

など。



私には「Mが彼女で幸せ」「大好き」「かわいい」とか毎日毎日言ってたくせに、裏では他の女をかわいいと思って、飲み会も楽しみにしてたんだーと思うと、ショックです。。



現在、Ａちゃんも結婚して子どもがいて、夫とはインスタ上で繋がっているくらいです。

ブロックして欲しい、連絡先消して欲しい、と言うのはやりすぎでしょうか？💦



調べた過去の風俗歴は真っ黒で、交際中～結婚後まで複数回行かれていたことがわかり、もう疑心暗鬼になってしまっています😭(このことは話し合い済みです)



どなたか、アドバイスお願いしますm(_ _)m 出典：

夫は自分だけを一途に好きでいてくれていた…と信じていた投稿者さんにとって、実は別のところでは他の女性に好意をもっていたかのような発言が頻繁にあったと知ったのはショックだったでしょうね。



ただ、そのやり取りは昔のことであり、現在は疑惑の彼女とSNSアカウントでつながっているとはいえ、怪しい行動はないようなので、今後どのような態度を取ればいいか、投稿者さんは悩んでいます。

疑ってしまう気持ちに寄り添うさまざまな声が

夫の言動を疑ってしまう投稿者さんの気持ちには、経験も含めさまざまな声が集まりました。

風俗歴があったとのことで、疑心暗鬼になることは当然のことと思います。

今はAちゃんと何もないにしても、過去に友人とそういったLINEがあるので今後何か発展しないか不安ですよね。

旦那さんにはAちゃんに関するLINEを見たことは言えますか？



私なら、風俗歴があることでただでさえ疑心暗鬼な精神状態に、追い討ちをかけるようにこんなLINEが出てきたのが辛かった。そして今もインスタで繋がってるのはシンプルに嫌悪感。

と素直に伝えます。



勝手に見たの？とか、ただの友達。

など言われても知ったこっちゃないです。

このように不安にさせてるのは貴方でしょと思います。 出典：

言っていいと思います

女と飲む必要全く無いですよね 出典：

今回の投稿は、学生時代にただ仲の良かった女性とやり取りをしていた…というだけでなく、夫の行動に信用を失うものがあったこともあり状況が複雑になっていますね。投稿者さんとして、風俗の件と昔のLINEの件を分けてそれぞれに「自分がどうしたいか」を考えると気持ちがすっきりするかもしれません。



風俗に行った件については、投稿者さんはどう考え、今後はどう対応していきたいのか、昔のLINEについては、見てしまった時にどう感じ、今の状況をどうしたいのか…という感じでしょうか。



ショックを受ける内容が一気に発覚した時は頭がグチャグチャになりますが、少しずつ情報を整理していくと「自分が本当に望んでいること」に近づきやすくなるかもしれません。

