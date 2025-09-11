全4556本の中から“スゴい動画No.1”を決定！MC小峠英二、笑いすぎて「まいったね、こりゃ」

本日9月11日（木）の『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』は、レギュラー放送の最終回。

そこで今回は、これまで番組で放送された全4556本の動画の中からコメンテーターたちがセレクトしたお気に入りを大公開。

最後に“スゴい動画No.1”を決定する豪華2時間スペシャルが放送される。

スタジオゲストには、木曜ドラマ『しあわせな結婚』主演の阿部サダヲを迎える。

◆阿部サダヲも驚き！

まず、「小峠英二爆笑セレクション“なんて動画だ！”部門 Best10」と題したブロックでは、“練習中の見習いシェフがやらかしてしまったありえない失敗”や、“犬の寝起きドッキリ動画”など衝撃＆爆笑動画が続々登場しスタジオ大盛り上がり。

バンブーダンスを観客に披露していた女性が調子に乗りすぎたあまりにやらかしてしまったハプニング動画には、阿部も「人が調子に乗ってるのっておもしろいですね（笑）」と大笑いだ。

また、「いとうせいこうセレクション“世界のスゴ技超人”部門 Best10」ブロックでは、ノールックで緻密な仕事をこなす職人技をおさめた動画が多数エントリー。“人間大砲”にチャレンジする男性の映像では、スタジオにどよめきが起こる。

「小峠英二の爆笑セレクション“こんなの笑っちゃうでしょ！”部門 Best15」では、何度見ても小峠が大爆笑してしまう動画の数々を大特集。

痛すぎる結末が笑える“ペットボトルキックチャレンジ”や、交差点でよそ見をしていた男性に起きた“ラブ・ストーリーは突然にハプニング”など、小峠がこよなく愛する動画がランクインし、阿部も「優秀作品ばかりですね（笑）」と驚く。

小峠も笑いすぎて、「まいったね、こりゃ…おもしろい！」とコメントするのがやっとの状況に。

◆名作動画が集結！

「稲垣えみ子と考える“これってアリ？ナシ？サプライズプロポーズ”部門 Best10」では、タイトルどおり、公開プロポーズの瞬間をおさめた10本の動画を紹介する。

しかし実は、稲垣はサプライズプロポーズ動画が大の苦手。

阿部が「なんでですか？」と理由をたずねると、「これって、くだらない資本主義じゃない…？」と辛らつな一言を放つほか、滝つぼに指輪を落とすドッキリプロポーズ動画には「悪質…」「これで喜ぶ？」などと言いたい放題で…。

さらに、“世界一やさしい裁判官”とよばれたアメリカのフランク・カプリオ元裁判官の心温まる法廷エピソードも厳選して放送される。

実は今年8月に惜しまれつつ世を去ったフランクさん。その“名裁き”映像に稲垣も「最後にフランクさんが見られてよかった」としみじみ。

このほか、「カメ小僧セレクション“2度と撮影できない”衝撃アニマル部門 Best10」や、「徳井健太セレクション“1度は行ってみたい世界のワイルド屋台”部門 Best5」、「堤伸輔セレクション“スポーツって素晴らしい”部門 Best5」などのオモシロ動画がめじろ押し。

もちろん、まるで映画のような感動をもたらす珠玉の動画もたっぷり紹介される。

最後、小峠が選ぶ“スゴい動画No.1”は、はたしてどの作品なのか？