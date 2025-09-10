2017年以来の復活 リアがオープンに

メルセデス・ベンツは、大型SUV『Gクラス』にカブリオレ仕様を追加する計画を明らかにした。オープントップモデルの導入は約10年ぶりとなる。

【画像】オープンGクラス！ 規格外の超高級オフローダー【メルセデス・マイバッハG 650ランドーレットを詳しく見る】 全38枚

同社は「Gクラスのラインナップにカブリオレを追加し、ほぼ全世界で販売します。米国市場にも初進出します」と発表した。



公開されたGクラス・カブリオレの予告画像 メルセデス・ベンツ

具体的な発売時期は明らかにされていないが、Gクラスのオープントップモデルの歴史は1979年に遡ることができる。

最初のモデルは2ドアのショートホイールベースで、2013年まで生産された。その後、2017年には超高級4ドアモデル『マイバッハG 650ランドーレット』が登場した。これは車高の高いG 63 4×4スクエアードをベースに、最高出力630psのツインターボ6.0L V12ガソリンエンジンを搭載した、99台のみの限定生産モデルだった。フロント部分はハードトップ、リアは折り畳み式ルーフで、英国価格は約60万ポンド（約1億2000万円）に迫った。

メルセデス・ベンツが公開した新型Gクラス・カブリオレの予告画像では、ルーフラインが短縮されているものの、現行モデルと似たシルエットを確認できる。フラットなボンネット、フロントフェンダー上部のウインカーユニット、直立したフロントガラス、外部マウントのスペアタイヤといったGクラスの特徴的なデザイン要素を継承しつつ、リアは折り畳み式ルーフ機構をほのめかす形状となっている。

詳細は未発表だが、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、バッテリーEVの各種パワートレインが用意される見込みだ。

現行のG 450dは最高出力367psのターボチャージャー付き3.0L直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載。一方、G 500は449psのターボチャージャー付き3.0L直列6気筒ガソリンエンジンを搭載している。これらの上位に位置するのが、585psのツインターボ4.0L V8エンジンを搭載したAMG G 63と、4基の電気モーターと116kWhバッテリーで587psを発生する電動モデルのG 580だ。

新型Gクラス・カブリオレは現行モデルより大幅に高価になると予想される。

また、今月開幕したミュンヘン・モーターショーでは、Gクラスの小型版も開発中であることが明らかにされた。「ミニG」と呼ばれ、プラットフォームからボディの各部品に至るまで「ほぼすべて」が専用設計になると言われている。