3COINS、創刊70周年を迎えた少女まんが雑誌『りぼん』の6作品をデザインしたコラボグッズの販売を開始

　パルは9月6日から、同社の展開する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」と、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを、全国の「3COINS」店舗および公式オンラインショップ「PAL CLOSET」で販売している。

●世代を超えて愛される人気まんが6作品のグッズ



　今回のコラボレーションでは『りぼん』の人気まんがである、「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」がデザインされたグッズが登場する。

　ランアップは以下の全92アイテムで、『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグをはじめ、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなどを用意している。

○BOOK型メモセット（6種/それぞれ330円）

○BOOK型エコバッグ（6種/それぞれ1100円）

○PVCクリアポーチ（6種/それぞれ330円）

○ポケットティッシュ（6種/それぞれ330円）

○缶入りステッカー（6種/それぞれ330円）

○マスキングテープ（6種/それぞれ330円）

○トートバッグ（6種/それぞれ880円）

○ポーチ（6種/それぞれ660円）

○ストックBAG（6種/それぞれ550円）

○マグカップ（6種/それぞれ770円）

○ツイルポーチ（2種/それぞれ330円）

○ミニトートキーホルダー（2種/それぞれ330円）

○二つ折り財布（2種/それぞれ330円）

○ブリキ小物入れ（2種/それぞれ880円）

○貯金（2種/それぞれ550円）

○ペンケース（2種/それぞれ550円）

○レターセット（2種/それぞれ330円）

○ペーパーファイル（2種/それぞれ330円）

○付箋セット（2種/それぞれ330円）

○ペーパーBAG2枚セット（6種/それぞれ330円）

○スペシャルBOX（6種/それぞれ2750円）

　また、ランダムアイテムとして

○ミニ巾着（全6種/330円）

○マグネット（全12種/330円）

も販売する。