えええ、【ダイソー】にあるの！？ 可愛さ120点♡「マスコットキーホルダー」

バッグやポーチにキーホルダーを付けて、自分好みにアレンジするのがトレンドの今。【ダイソー】からも、プチプラとは思えないハイクオリティなアイテムが登場しています！ 今回は、ふわふわとした手触りの良さそうなマスコットキーホルダーに注目しました。クマやライオンなど種類豊富に展開しているので、複数買いして組み合わせを楽しむのもおすすめ。

ぷっくりとしたフォルムがキュートなアクセントに

【ダイソー】「マスコットキーホルダー」各\220（税込）

ぷっくりとした立体的なフォルムで、バッグやポーチのアクセントになりそうなぬいぐるみキーホルダー。ライオンのたてがみやヒョウ柄の配色など細部にもこだわりを感じられそう。@ftn_picsレポーターのKaori.Fさんは、「まるで1000円越えの高見えクオリティ」と大絶賛。トラやウシなど他にも種類があるようなので、店舗で見つけたら複数買いするのもおすすめ。

目隠しポーズが愛らしいクマのキーホルダー

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

恥ずかしそうに目隠しをしたポーズや、ふわふわとした素材感など、可愛いをギュッと詰め込んだクマのキーホルダー。丸みのあるキュートなフォルムに思わずキュンとしてしまうかも。隠した手の中にはつぶらな瞳があり、遊び心のあるデザインも魅力。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M