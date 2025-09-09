Âîµå²¦¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤òÂ³¡¹¤ÈÅÝ¤·Â³¤±¤ëÆüËÜ¿Í¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢°ÚÉÝ¤ÎËÜµ¤Ê¬ÀÏ¡Ö¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¡©¡×
WTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¤Ç¶¶ËÜ¤¬2´§
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¤Ï7Æü¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤¬ë©Í½³þ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢4-0¡Ê11-5¡¢11-5¡¢11-7¡¢11-6¡Ë¤Ç´°¾¡¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤âº´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÁª¼ê¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÂ¹±Ðèµ¤È²¦ÒØù¨¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«Èà½÷¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤Î¶¶ËÜ¤Ïº£Âç²ñ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç3¿Í¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ºÇ¸å¤Ï²£°æºéºù¤¬½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿ë©Í½³þ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°µ¾¡¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°43°Ì¤È¶¶ËÜ¤è¤ê²¼°Ì¤ÎÁê¼ê¤òÌäÂê¤Ê¤¯ÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ì±ÈÕÊó¡×¤Ï¡Ö2´§Ã£À®¡ª¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¡£Â¹±Ðèµ¤È²¦ÒØù¨¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«Èà½÷¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤Ê¬ÀÏµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë°ìÅÙ¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤é±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ìÀþµé¡¢ÆóÀþµé¤ÎÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌÀ¤é¤«¤ÊÄÌ¤ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¹â¤¤¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¶¶ËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤³¤¦Ç§¤á¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç4¿Í¤ÎÃæ¹ñÀª¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º´Æ£¤ÈÁÈ¤ó¤À½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¥Ú¥¢¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¾ã³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÊÂ³°¤ì¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÃæ¹ñÀª¤ò²¼¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î·ë²Ì¤â¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÃæ¹ñÀª¤òÂ³¡¹¤È·âÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶²ÉÝ¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÀïÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃæ¹ñ½÷»Ò¤Ç¤ÏÂ¹¤È²¦¤À¤±¤¬¶¶ËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£4·î¤ÎWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦ÂÀ¸¶¤Ç¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤ò3¿ÍÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÂîµåÁª¼ê¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÂÎÎÏ¡¢Ç½ÎÏ¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö½¾Íè·¿¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶¶ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¾Íè·¿¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼éÈ÷¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤¬¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¹¶¼é°ìÂÎ·¿¡×¤À¤ÈÉ½¸½¡£¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¶·âÎÏ¤¬¤È¤Ó¤Ì¤±¤Æ¶¯¤¯¡¢È¿±þ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ®¤¯¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÉÔ°Õ¤òÆÍ¤¯ÆÍÁ³¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¹¶·â¤È¼éÈ÷¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹¶·â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÅª³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÁö¤ê²ó¤ê¡¢¤½¤Î»ýµ×ÎÏ¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ç¤µ¤¨¡¢º£Ç¯¡¢¶¶ËÜ¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤âÆ±ÍÍ¤ËÈà½÷¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤Ï¡¢²óÅ¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤ÊÃæ¹ñ¤Î¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡×Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£ÈÕ¤Î·è¾¡¤Ç¤â¡¢ë©Í½³þ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÐ±þºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ÎËÁÆ¬¤Ë°ìÅÙ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¶¶ËÜ¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£µ»ö¤Ç¤â¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¼¡Âè¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃË½÷º®¹çÃÄÂÎ¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¼ïÌÜ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÏÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊËüÇ½¤ÎÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ï¹¹¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
