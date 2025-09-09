今すぐ【ミスド】へ走れーーーーッッ！ レトロ可愛いパケにきゅん♡「期間限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】に、創業55周年を記念した「期間限定ドーナツ」が登場！ レトロ可愛いパケ や、どこか懐かしい味わいが魅力で、リピしたくなること間違いなしかも。全6種のうち今回は4種を紹介します。

絶妙な塩味がたまらない！「ニューホームカット あんバター」

創業当時の「ホームカット」がリニューアルした「ニューホームカット」は、公式サイトによると「ふんわりとしてしっとりくちどけのよい生地」にこだわっているよう。「ニューホームカット あんバター」は、北海道産あずきとフランス産岩塩使用のバターフィリングをサンドしており、@yuumogu22さんによると「かなり美味しい」「あんこが甘さ控えめで、バターの塩気と生地のたまご感がすごく感じられる」とのこと。

食感も楽しめる「ニューホームカット バタークランチ」

「クランチ神 甘さも完璧」と@yuumogu22さんが絶賛のこちらは、ふんわり & しっとり食感の生地にゴールデントッピングをまぶした一品。「めちゃくちゃ美味しい」「ザクザクなんだけど良い食感」とのこと。チョコ生地ベースの定番ドーナツ「ゴールデンチョコレート」が好きな人は、ぜひ食べ比べてみて。

香り立つ「ニューホームカット シナモン」

イートイン価格\187（税込）とリーズナブルなこちらは、シナモンシュガーをまぶした「ニューホームカット シナモン」です。シンプルな見た目ですが、@yuumogu22さんは「しっかりした生地」「シナモンの良い香り」と絶賛。「オールドファッションよりかは重くない」とのことなので、おやつにパクっと食べられそう。

素朴な味わい「ニューホームカット オリジナル」

@yuumogu22さんが「素朴な感じで甘さもかなり控えめ」というこちらは、ニューホームカットをトッピングなしで楽しめる「オリジナル」。テイクアウトしたときには、ジャムやアイスと一緒に食べるのも良いかも。

今回ご紹介した4種類のほか、「ニューホームカット ハニー」と「ニューホームカット メープル」もラインナップ。2026年2月下旬までの販売予定なので、ぜひ試してみて。

