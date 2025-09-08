【U18トップリーグ男子】美濃加茂が帝京長岡との接戦を制する…仙台大明成は3年PGが躍動し鳥取城北を撃破

9月7日、日環アリーナ栃木にて「U18日清食品トップリーグ2025」男子の2試合が開催された。

今大会初戦となった美濃加茂高校（岐阜県）は帝京長岡高校（新潟県）と対戦した。美濃加茂は前半からリズム良く得点を重ね、主導権を握る。鈴木陸音が前半だけで14得点を挙げる活躍を見せ、44－32で前半を終える。後半に入ると大城執逢も活躍を見せリードを広げる。帝京長岡も意地を見せ猛追を仕掛けるも、第4クォーター終盤残り2分27秒の場面で鈴木が、0分54秒には大城が3ポイントを沈め勝利を決定づけた。

個人スタッツは美濃加茂の鈴木が40分フル出場で27得点、大城も24得点をマークした。一方帝京長岡はジョベパマリックが20得点26リバウンドのモンスタースタッツを記録するも、一方及ばず大会3連敗となった。

続いて行われた、2025年のインターハイ王者である鳥取城北高校（鳥取県）と仙台大学附属明成高校（宮城県）の一戦は、第1クォーターから点の取り合いが続く。活躍を見せたのは仙台大明成の165センチのポイントガード小田嶌秋斗。得点とアシスト、そしてスティールと攻守にわたりチームをけん引し、38－37で前半を折り返した。第3クォーターは鳥取城北のチーム得点を8点に抑えるなどディフェンスを強化しリードを広げると、最終クォーターも試合を優位に進め78－67で勝利した。

個人スタッツに目を向けると、仙台大明成の小田嶌がゲームハイの18得点に加え4アシスト3スティールをマークし、三浦悠太郎が14得点、檜森琉壱が12得点と続いた。鳥取城北はフィリモンホムタワタルモンが16得点18リバウンドのダブルダブルをマークし、先発出場の4選手が2ケタ得点を挙げるも勝利に届かなかった。

7日に行われた試合結果は以下の通り。

■試合結果



美濃加茂高校 78－72 帝京長岡高校



美濃加茂｜18｜26｜22｜12｜＝78



帝京長岡｜11｜21｜21｜19｜＝72

鳥取城北高校 67－78 仙台大学附属明成高校



鳥取城北｜23｜14｜8｜22｜＝67



仙台明成｜21｜17｜16｜24｜＝78