エティハド航空は、「季節先取りセール」を9月7日から12日まで開催する。

エコノミークラスの片道・往復運賃が対象で、設定路線と燃油サーチャージや諸税が含まれた総額の往復運賃は以下の通り。搭乗期間は9月7日から2026年3月15日まで。

アブダビストップオーバーの利用も可能で、旅程によって2泊の無料宿泊を含む、最大4泊まで利用できる。

・東京/成田発着

リヤド（114,100円）、ミラノ（118,270円）、チューリッヒ（122,470円）、コペンハーゲン（123,020円）、ダブリン（123,550円）、ワルシャワ（126,850円）、アムステルダム（131,350円）、デュッセルドルフ（134,170円）、マドリード（134,520円）、バルセロナ（140,360円）、ロンドン（142,570円）、ジュネーブ（148,870円）、サンクトペテルブルク（149,290円）、パリ（149,680円）、ブリュッセル（150,030円）、ウィーン（153,820円）、ローマ（155,880円）、ソチ（158,120円）、モスクワ（164,170円）、マスカット（164,450円）、フランクフルト（167,180円）、リスボン（179,940円）、ドーハ（180,850円）、クウェート（190,850円）、バーレーン（192,130円）、マディーナ（198,440円）、ダンマーム（209,910円）、アディスアベバ（243,680円）