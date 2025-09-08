ハイアール ジャパン セールスは、布製品水洗い掃除機「MIZUKI nu-no（ミズキ ヌーノ）」2モデルを、2025年9月9日に全国の家電量販店およびホームセンター、インターネット通販などで発売する。

上位モデルは水を60度に加熱、油溶性の汚れを落とす

洗えない布製品を水で洗える、水の掃除機「MIZUKI」シリーズ第2弾。洗濯機に入らないソファや車のシート、取り外しや持ち運びがしにくく洗いにくいカーペットやベビーカーなどの布製品の手入れが手軽に行える。

タンクに入れた水をノズルから噴射し、布製品にしみ込んだ汚れを浮かせ、ブラシがかき出して最大1万5000パスカルの力で吸引。これまで洗うことが難しかった布製品を、表面から繊維の奥までしっかり洗浄する。

水溶性の汚れを常温の水で洗浄する「水モード」を搭載。上位モデル「JC-RPS1A」はヒーターを内蔵し、常温の水を60度に加熱することで常温では落ちにくい油溶性の汚れを落とす「温水60度モード」を備える。

また、常温の水を100度に加熱し、ノズルから高温のスチームとして噴出。タバコや食べ物、ペットのニオイなどを約99％脱臭するほか、殺ダニ効果も備えた「スチーム100度モード」を実装する。

ソファやカーペットなどの繊維の奥の汚れをかき出して吸引する標準ブラシ、ガラス面や広範囲の布製品の洗浄に適するワイドブラシが付属し、用途に応じて使い分けられる。またホース洗浄用ノズルを同梱し、汚れやすいホースの内側をキレイな水で洗浄可能だ。

いずれもカラーはホワイト。

市場想定価格は、3段階の温度モードを備えた「JC-RPS1A」が2万6000円前後（税込）、常温のみ対応の「JC-RP1A」が1万6000円前後（同）。