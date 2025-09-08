àÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹á¤Ç½÷4¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿À¾Àî¸ý¤Î¡Ö18¶Ø¡×¥µ¥¦¥Ê ËÜ»ï¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖÃæ¿È¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖNKÎ®¡×¤ÎËÜ¾ì¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿À¾Àî¸ý¡£Åö»þ¤ÎÀÉ÷Â¯Å¹¤Ï°ìÁÝ¤µ¤ì¡¢±ý»þ¤ÎÌ¾»Ä¤Ï¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿³¹¤Ç¡¢£´Æü¤Þ¤Ç¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤ÏÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¯¥¡¥Ã¡¦¥ß¥ó¥¸¥ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤é´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷£²¿Í¤ÈÃæ¹ñÀÒ¤Î½÷À½¾¶È°÷£²¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡££¸·î10¡Á£¹·î£³Æü¤Î´Ö¤Ë±Ä¶È¶Ø»ß¶è°èÆâ¤ÇÀÉ÷Â¯Å¹¤ò±Ä¶È¤·¡¢ÉÔÆÃÄê¤ÎÃËÀµÒ¤ËÀÅª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿ÍÆµ¿¤À¡£
¡ÖÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¾Àî¸ý¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤Ï¡Ç19Ç¯¤Ë¸ø½°Íá¾ì¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ÈÍá¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ÆÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò£±Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Å¹¤Ç¤Ï£µ¡Á£¶¿Í¤Û¤É¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸©·Ù¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ¾¶á£±Ç¯´Ö¤Ç£±Ëü¿Í¤ÎµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢£±²¯±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î£³·î¤Ë¥¢¥ó¥°¥éÃµ¸¡²È¤ÇYouTuber¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼Î¢ch»á¤Ë¤è¤ëÆ±Å¹¤ÎÀøÆþ¥ë¥Ý¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Îµ»ö¤òºÆ·Ç¤¹¤ë¡£
NKÎ®Ë´¤³¹¤Ç¤¤¤Þ¤À±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëà¥¢¥ó¥°¥é¥µ¥¦¥Êá
À¾Àî¸ý¡£Àî¸ý¤È¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¥¯¥ë¥É¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎËà»¤¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Î³¹¤À¡£À¾Àî¸ý±ØÀ¾¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÉ÷Â¯³¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤äÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1952Ç¯¤ËÀî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î1954Ç¯¤ËÀ¾Àî¸ý±Ø¤â³«¶È¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉ÷Â¯³¹¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¤äBOAT RACE¸ÍÅÄ¡Ê¸ÍÅÄ¶¥Äú¾ì¡Ë¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢ÃË¤ÏÉ÷Â¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£À¾Àî¸ý¤È¤¤¤¦³¹¤Ïº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¾Àî¸ý¤È¤¤¤¨¤ÐNKÎ®¤À¤í¤¦¡£¡ÖÀ¾Àî¸ýÎ®¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËÜ¥µ¥í¡ÊËÜÈÖ¥µ¥í¥ó¡Ë¡£Å¹¤Î¹½¤¨¤äÆâÁõ¤Ï¥Ô¥ó¥µ¥í¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï£±Ëü±ßÁ°¸å¤Ç20Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤¬ËÜÈÖ¹Ô°Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¹¤¬Á´À¹´ü¤Ë¤Ï200¸®°Ê¾åÂ¸ºß¤·¤¿¡£¡Ç00Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡£
±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿NKÎ®¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²õÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³À¾Àî¸ý¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤È¤¢¤ëÊÑ¤ï¤Ã¤¿Å¹¤¬¤¢¤ë¡£Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¤â¤Á¤í¤óÉáÄÌ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿Â»ÎÀìÍÑ¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÌ¤À®Ç¯Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Î¡Ö¥¢¥ó¥°¥é¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥°¥é¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬À¾Àî¸ý¤ËÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³
Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ê¤Î¤À¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Î¢É÷Â¯Åª¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¥¢¥ó¥°¥é¥µ¥¦¥Ê¤ÏÀ¾Àî¸ý¤Î±Ø¤ò¶´¤ó¤Ç£²¸®Â¸ºß¤¹¤ë¡£Ì¾¾Î¤Ï¡û¡û¡û¡û¥µ¥¦¥Ê¤È¡û¥µ¥¦¥Ê¤À¡£»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÅ¹¤â¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¶â³Û¤âÂçº¹¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç·ÏÎóÅ¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£Î¾Å¹¤È¤â¤«¤Ê¤êÈóÆü¾ï¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡û¡û¡û¡û¥µ¥¦¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸60Ê¬¤Ç9000±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤òÍê¤à¤È¡¢ÃúÇ«¤Ê¥¢¥«¥¹¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î®¤ì¤Ç¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥µ¥¦¥Ê¤¬À¾Àî¸ý¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤À¤¬¡¢À¾Àî¸ý±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÁ¬Åò¤¬¤Ê¤¤¡£NKÎ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤òÀö¤¦¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏNKÎ®¤¬ËÜ¥µ¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯ÂçÂ¿¿ô¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨¥Ø¥ë¥¹¤È¥µ¥í¥ó¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤À¡Ë¡£
½÷À¤È¸ò¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î´À¤òåºÎï¤ËÎ®¤·¤Æ²ÈÏ©¤Ë¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇÁ¬Åò¥µ¥¦¥Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥«¥¹¥ê¤ÈÈ´¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢À¾Àî¸ý¤ËÍè¤ëÃËÀ¤Î¼ûÍ×¤Ë¤µ¤é¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤È¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡û¡û¡û¡û¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢NKÎ®¤Ï¡Ç06Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ê°ìÁÝ¤µ¤ì£±¸®»Ä¤é¤º²õÌÇ¤·¤¿¡£
NKÎ®¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥é¥µ¥¦¥Ê¤Ï¸½ºß¤âÀ¾Àî¸ý¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼Î¢ch