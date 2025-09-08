¶õ¹Á¤«¤é¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤Î³¤¾å¤Ç¡È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÊÒ¼ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦ìÔÂô
²ÆÍ·¤Ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤Ð³¤¤È¥Ó¡¼¥Á¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¤ÇºÇ¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤Ð²Æì¤À¤¬¡¢¡ÈÎÃ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤«ÊÑ²½µå¤¬É¬Í×¤À¡£
Âç¿Í¤Ê¤é¡¢³¤¤Ç±Ë¤®¡¢½ë¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤è¤êÍ¥²í¤ÊÎÃ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤³¤½¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Æì¤Þ¤ÇÍè¤ë°ÕÌ£¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð³¤¾å¤ò¹¶¤á¤ë¤Î¤â°ì¼ê¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç³¤¸¶¤Ç¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤ÆÎÃ¤ß¡¢Îä¤¿¤¤Ë¢¤Ç¹¢¤ò½á¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈóÆü¾ï¤ÊÁ¥¾å¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¹Á¤ò¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¡¢³¤¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ÆÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤¬¼êÇÛ¤¹¤ë¥«¥¿¥Þ¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ç¥Ã¥Á°Êý¤Ë¥µ¥ó¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ³¤¤ä³³¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¤³°¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤À
ÆÉÃ«Â¼¤ÎÈþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤éÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ç»Ô³¹¤òÈ´¤±¤ÆÌó£±»þ´Ö¤«¤±¤ÆÅþÃå¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¤Î¤¬¹ÒÏ©¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡È³¤É÷¥¯¥ë¡¼¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦ÂßÀÚ¥«¥¿¥Þ¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ÎÅþÃåÊýË¡¡£
¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬Ãå¤ë¤Î¤Ï¡¢Î°µå²¦¹ñ»þÂå¤Î»ÎÂ²¤ÎÎéÉþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤³¤ÎÁõ¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¥µ¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬²Æì¤é¤·¤¤
¥²¥¹¥È¤ÏÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¹Á¤«¤é¡¢ÀìÂ°¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¤È¤â¤Ë¹ÒÏ©¤Ç¥ê¥¾¡¼¥ÈºÇ´ó¤ê¤Î¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¾èÁ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤À¡£Á¥Æâ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡£³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤À¡£
³¤¾å¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÊÒ¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÃå¤¤¤ÆµÒ¼¼¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ä¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ä¬¤È¹ÚÊì¤Î¹á¤ê¤¬º®¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬±Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¤Îßê¤á¤¤¬Ç¼ÎÃ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¡£
Á¥¾å¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢ÌîºÚ¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½É¤ËÃå¤¯Á°¤ËË¢¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤´°¦ÕÈ¡£½Ð¹Á¾ì½ê¤ÏÄ¬°Ì¤ä³¤¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤ë¡£Á¥¤Ï°ìÅÙ¡ÖÀ±¤Î¤ä²Æì¡×¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÄÇÈÌ¨¤Ê¤É¤ÎÀä·Ê¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£´ü´Ö¤Ï£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç£²½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó¡££±Æü£±ÁÈ¸ÂÄê¡Ê£´Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¡ï350,000 ¢¨½ÉÇñÎÁÊÌ
¤â¤Á¤í¤ó½ÂÂÚÃÎ¤é¤º¡££²»þ´Ö¤ÎÁ¥¾å¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤¬ËÁ¸±¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ÆÃ¤ËÃÇ³³ÀäÊÉ¤¬£²kmÂ³¤¯»ÄÇÈÌ¨¼þÊÕ¤¬ÂçÇ÷ÎÏ¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¼«Á³¤¬ºî¤Ã¤¿³³¤È¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤Î¶¦±é¤ò¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ¥¤«¤é¤Î¤ß¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ÏÁÖ²÷´¶¤âÈ¼¤¤¡¢²ÆìÎÃ¤ß¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ð¥«¥ó¥¹Á´³«¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¥²í¤Ê²ÆµÙ¤ß¡£¤¤¤Ã¤½Á¥Æâ¤Ç¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤âÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬Â³¤¯¡Ä¡Ä
¡½ Point ¡½
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Ç³¤¤È¶õ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë
24»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥×¡¼¥ë¡£
¿å¿¼¤Î°Û¤Ê¤ë£´¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾ì½ê¤´¤È¤ÎÎÃ¤ßÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡½ Point ¡½
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤¹³Ú¤·¤µ¤ò
21»þ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¾¬ÎÃ¤ß¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¡×¤È¾Î¤·¡¢»°Àþ¤Î±éÁÕ¤ÎÃæ¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¡£
º¸¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¡¢±¦¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈË¢À¹¡¢¥¸¡¼¥Þ¥ß¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¡ï3,000¡Á¡£
¡½ Point ¡½
µ·´Ö¤Î³¤¤òÄ¯¤á¡¢Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹
Á´¼¼¤¬¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥È»ÅÍÍ¤Î64Ö°Ê¾å¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢Éô²°¤òÆþ¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¡ÈÅÚ´Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡É¤òÀß¤±¤ë¡Ö¥Õ¥¥¥·¡×¤Ç93¡Á94Ö¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§À±¤Î¤ä²Æì
½»½ê¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼µ·´Ö474
TEL¡§050-3134-8091
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¿©»öÊÌ¡ï170,000¡Á
Éô²°¿ô¡§Á´100¼¼