日本時間2025年9月10日未明の発表が待たれているiPhone 17。この機種の全容はまだ不明だが、噂レベルのさまざまな情報が駆け回っている。

毎年恒例のAppleのイベントが近づいた今も、新しい噂が沸き起こっている。その中の1つに、「iPhone 17はeSIMだけの機種になる」というものがある。

それが本当であれば、SIMカードスロットの穴に針金を刺して中のカードを取り出す......という作業が一切不要になる。そして、EUではそれを前提にした販売員へのトレーニングも始まっているという噂もあるが、はたして......。

カード情報が本体に組み込まれる「eSIM」

スマートフォンの通信には、必ずSIMカードが必要だ。

日常的に使う場合、SIMカードは端末を購入しえから機種変更まで、スロットから取り出すことはほとんどない。

だが、たとえば海外旅行をする場合は、現地で入手したSIMカードを入れるため、スロットを端末から抜き取るということはあるだろう。その際、これがeSIMであれば、SIMカードの情報や機能は全て本体に組み込まれるため、「カードを取り出す」という動作自体がなくなる。

その反面、eSIMはその発行や端末への登録操作が複雑になるという欠点も。物理SIMであれば発行されたカードを本体に挿入するだけの作業が、eSIMの場合は慣れない画面操作を自分で行う必要がある。もっとも、このあたりは店頭でやってもらうという手もあるが。

そんなeSIMだが、現行のiPhoneにも搭載されている。ただし、アメリカ向け製品とその他の地域向け製品とで仕様が異なる。アメリカ向け製品はeSIMだけだが、その他の地域向け製品では物理SIMとeSIMの組み合わせである。

が、iPhone 17からは多くの地域で「eSIMオンリー」になるという噂が。Apple製品リーク情報メディアのMacRumorsによると、EU域内のApple正規販売店では、eSIM専用製品を販売するためのトレーニングをスタッフに施しているという。しかも、これは9月5日までに修了する必要があるとのこと。これを根拠に、EU向けiPhone 17はeSIMだけの機種になるという観測がされているのだ。

実はこの流れは、日本にも及ぶのだろうか？

オンライン上で手続きが完結する「eSIM」 au、eSIM再発行・eSIM転送を当面無料

ちなみに、9月1日以降、auは「My au」と「My UQ mobile」でのeSIM再発行・eSIM転送を当面無料とする発表があった。この動きに関して、メディアの中には「9月発表の新機種の中にeSIMだけのものがあるのでは？」と推測する向きも。考えられるのは、やはりiPhone 17か。

eSIMは、上述したように海外旅行をする人にとっては非常に便利な機能。また、SIMカードをオンライン上で発行してもらうことができるというメリットもある。操作に慣れていれば、わざわざ店頭に足を運ばなくてもSIM発行・再発行の手続きができるのだ。

そうした意味で、オンライン上で手続きが完結するeSIMは今後さらに広まっていく可能性もありそうだ。

（澤田真一）