『ちいかわ』のハチワレが持ってた「カルディ」の“これ”ってなに？ 気になる中を開封してみた〈実物レポ〉
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』の公式Xが、9月2日（火）に公開した画像が話題を集めている。画像には、涙目のハチワレがゴーストの形をした商品を持って「カルディでこれ売ってたからッ…今年ももうッ…『おわり』だよッ」と訴えている様子が描かれており、同投稿には「なくほどのことなのか」「今年って…もう終わり？」「泣かないでハチワレちゃん」といったコメントが届いた。ハチワレが泣くほどの「カルディ」の“これ”とはいったい何なのか？ 今回クランクイン！トレンドは、「カルディコーヒーファーム」で同商品と思われる品物をゲットしてきたので中身をレポートする。
【写真】ハチワレが持っていた「カルディ」の“これ”の中身
■思ったよりデカかった
「カルディコーヒーファーム」へ行ってみると、それは季節商品が並ぶ一角のハロウィーンコーナーにあった。ハチワレが持っていたお腹に「BOO」と書かれた「ハロウィン」と魔女の帽子を被るゴーストの「リボン」の2種類が並んでおり、いずれも278円で販売されている（価格は税込み）。
実物を見るまで「小分けにできるお菓子の1つかな？」などと思っていた筆者は、片手が隠れるほどの大きさにびっくりし、思わず「デカい」と店内でポツリ。見た目の大きさに反して持った感じはかなり軽い。
さっそく開けてみると、中にはフワフワなわたがしが1つ入っていた。1つといってもその大きさはシェア用としても十分なサイズ感なので、ハロウィーンパーティーなど友人や家族と集まる時に持っていくのも良いだろう。
今年の終わりを感じながら本商品を手に取ったハチワレは、ちいかわたちと2025年を振り返りながら、甘いわたがしを味わうのだろうか。
引用：「ちいかわ アニメ火金」（@ngnchiikawa）
