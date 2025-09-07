全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津のパン屋『Les Inities（レ ジニシエ）』です。

食べれば気分もパリジェンヌ

看板商品「バゲット・トラディション」はフランス産100％の小麦粉や塩などを使用。現地の伝統的なレシピを受け継ぎ、本場らしい味を追求しているそう。外側が香ばしくて小麦の香りも豊か、食事のお供にピッタリだ。

バゲット・トラディション 380円

繊細な層がサクッと香ばしい「クロワッサン」やシンプルな食パン「パン・ド・ミ」もおすすめ。パリの街角にあるような店構えも素敵！

『Les Inities（レ ジニシエ）』

※画像ギャラリーでは、サクッと香ばしいクロワッサンの画像がご覧いただけます。

［店名］『Les Inities（レ ジニシエ）』

［住所］東京都文京区根津2-32-5

［電話］090-8041-6329

［営業時間］10時半〜18時※売り切れ次第終了

［休日］月

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩5分

撮影／小澤晶子、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

