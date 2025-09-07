この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

オクトパスエナジーのオール電化向けプラン選びについて、「プラン選びを間違えると年間2万円、5年で10万円も損してしまう可能性がある」と警鐘を鳴らしたのは、小売電気アドバイザーのしばきょん先生。自身の経験を基に、動画『オクトパスエナジーのオール電化向けプランの違いと選び方を徹底解説！』で、プランの違いや選択時の注意点を徹底解説した。



しばきょん先生は「オール電化向けの電気料金プラン選びはかなり難しい」とし、「同じオール電化でも、ライフスタイルによって最適なプランは全く違います」と強調。人気だから、なんとなくお得そうだからと「料金表も見ずに乗り換えて損している人がすごく多い印象」と現状に苦言を呈した。



動画では、オクトパスエナジーの『オール電化オクトパス』『オール電化オクトパスゼロ』『オール電化オクトパスサンシャイン』『オール電化オクトパスサンシャインゼロ』『ソーラーオクトパス』の5つのプランについて、割安になる時間帯や、電気メーター2つの場合の「ゼロ」プランの特徴を解説。従来の「深夜電力が安い常識」が変わりつつある背景として、「今は深夜よりも日中の電気代が安いので、お昼に電気を有効活用できるお家向けの新プランが生まれた」と最近の市場動向を分析した。



さらに、「プラン選びの鍵は、電気温水器やエコキュートをいつ稼働させるか」「契約前には自分で電気使用量や在宅時間、家電の使い方を把握しよう」と具体的な手順を徹底アドバイス。「知らない人におすすめを委ねるのは本当に心配」と、SNSなどの無責任なアドバイスに頼るリスクも指摘した。



また、「昔からオール電化住宅に住んでいる人は、2016年以前の“掘り出し物プラン”からの乗り換えは要注意」という点も強調。「一度他社に乗り換えると二度と契約できないお得なプランもあるので、比較は慎重に」と釘を刺した。



動画の最後には、「オール電化住宅の電気料金プラン選びは本当に複雑ですが、正しく選べば年間数万円の節約も可能。ご自分の明細やライフスタイルに基づいて、しっかり比較検討して選んでほしい」と視聴者に呼びかけ、「わからなければコメントやカスタマーサポート活用を」とアドバイス。締めくくりに「大事なお金は割高な高熱費に使わず、ぜひ有意義に使ってください」とエールを送った。