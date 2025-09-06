インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「日清カップヌードル」人気ランキングを投票で募っています。2025年9月5日時点で集まった3925票でのランキングを紹介します。

2位は「王道中の王道」

3位は「カップヌードル シーフードヌードル」でした。回答者からは「いろいろな種類のカップヌードルを食べてきましたが、なんだかんだでこれに落ち着きました。クリーミーさと魚介の風味がたまりません！」「香りから食欲が湧くので、隣で友達が食べていたらついつい同じシーフード味を買って食べたくなってしまう」「カップヌードルもたくさんの味が出ていますが、やっぱりこの味が原点であり、一番シンプルで食べやすいですね」といった声が寄せられていました。

2位には「カップヌードル」がランクイン。「よく考えると日本のしょうゆラーメンとは全く違う味。でもたまに恋しくなって選んでしまいます」「やっぱり定番は、スタンダードなしょうゆ風味のスープがおいしいこの一品ですよね」「王道中の王道です！ どれもおいしいけど、やっぱりこれに戻っちゃう〜！」などのコメントが見られました。

そして、1位は「カップヌードル カレー」でした。「近くに食べてる人がいたりして、スパイシーな匂いがすると無性に食べたくなるカレー味。入っているジャガイモもやわらかくとてもおいしくて、スープのとろみもおいしいです」「いい感じの濃さで、麺にほどよくカレーのスープが絡んでいて最高においしいです」「麺を食べ終わった後、おにぎり1つ分くらいの白飯を入れて食べるのが最高なんです」などの回答が集まっていました。