¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£±Ø¤Ç¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤ËàÁø¶øá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·Âçºå¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢Á´Á³µ¤¤Å¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¯¥·¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Íè¤¿¤«¤é¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë²¶¤Î²£¤ò¥¹¡¼¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ºÊ¤¬¥Ñ¥Ã¤Æ¸«¤Æ¡¢¡ØµÜÇ÷¤µ¤ó¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¼¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²¬Â¼¤Ï¡¢½Ö»þ¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡£¤Þ¡¢Á´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Ç¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤±¤Æ¡£¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ù¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤É¤³¤í¤«¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ä¤ÊÁ´¿È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌðÉô¹ÀÇ·¤â¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²¶¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤±¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¼¤«¤±¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤«²¶¤Ï¸å¤«¤é¡Ø¤¦¤ï¤¡¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢²¶¤¬Ìµ»ë¤·¤¿»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥´¥ê¥é¤ß¤¿¤¤¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤Ê»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¦¤¦¡Ä¥¢¥¤¥Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¥¤¥ä¤ä¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ó¡£²¶¤Ïµ¤¤Å¤«¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¤¤ï¤¯¡¢ºÊ¤Ï³¹Ãæ¤ÇÍÌ¾¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤½¤¦¡£¡Ö¥¦¥Á¤ÎºÊ¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¡ØµÜÇ÷¤µ¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡ØµÜÇ÷¤µ¤ó¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¥Ñ¥Ã¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ë¤È¤³¤À¤±¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£