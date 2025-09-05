才能がぶつかり合う新連載を見よ！ 戦慄のパニック・サスペンス 『ケガレタチ』9月5日から新連載開始!!
「ゴラクうぇぶ！」にて新連載！
その戦慄から目を背けるな―――！
原作：仁藤砂雨、作画：竹添裕史のパニック・サスペンス、『ケガレタチ』が本日9月5日(金)より「ゴラクうぇぶ！」にて新連載が開始された。
原作・仁藤砂雨氏の代表作『豚の復讐』(コアミックス)は有名電子書店で１位を獲得するなど超ヒットタイトルで、復讐×異世界という新感覚のジャンルを生み出した。
大人気原作者とタッグを組むのは、海外でも翻訳版が出版されるほど人気な『MURDER MURDER』の竹添裕史氏。
二つの才能が生み出す新作は、誰も読んだことのないパニック・サスペンス！
絶海の孤島で待つのは浪漫か、それとも絶望か――今後の展開が大注目の新連載が読めるのは「ゴラクうぇぶ！」だけ！
『ケガレタチ』あらすじ
火山の噴火が原因で、無人島と化した『隠奥島』。
長い間誰も踏み入れなかったこの島を、
ビジネスとして活用するべく視察に訪れた一行。
民俗学研究室、リゾート会社、動画配信者――
未踏峰を目指す彼らの前に待ち受けていたのは、
地獄よりも恐ろしい〝バケモノ〟だった……。
逃げられない、助けも呼べない、
〝死〟だけが待つ孤島から果たして、
抜けだすことができるのか――。
編集担当コメント
息もつかせぬ殺戮ショーに、目が離せない!!
完全に孤立した島で巻き起こる惨劇に、
主人公たちはどう立ち向かっていくのか……必見です!!
毎週金曜日更新『ゴラクうぇぶ！』
「ゴラクうぇぶ！」は登録不要、完全無料の日本文芸社公式マンガ連載サイト。
人気作品から新作まで毎週金曜日更新！
https://gorakuweb.com/