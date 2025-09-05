ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE（インゾーン）」から、ゲーミングヘッドセットおよびゲーミングキーボードなど6モデルを2025年9月5日に発売。

FPSなど競技性の高いゲームプレイに最適

多くの国際大会で優勝を収めているプロeスポーツチーム「Fnatic（フナティック）」と共同開発。

同チームのゲーミング機器への深い知見やプロ選手によるフィードバックと、同社が長年培ってきた技術を組み合わせ、FPS（1人称視点シューティング）ゲームなど競技性の高いゲームでの使用に適するという。

ゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」は、フラッグシップモデルと同一のドライバーユニットを採用し、遠くの足音や迫力のある低音を明瞭に再生する。「ノイズキャンセリング」機能を搭載し、周囲のノイズを低減してゲーム中のわずかな音も聞き取れる。

脱着が可能な単一指向性のブームマイクを装備。高帯域のスーパーワイドバンド対応と、AI（人工知能）の活用によるノイズリダクション機能を組み合わせ、クリアな音声での通話を実現した。

有線、Bluetoothワイヤレス接続に加え、USB Type-Cトランシーバーによる低遅延の2.4GHzワイヤレス接続、次世代Bluetoothオーディオ「LE Audio」での接続に対応する。

「360 Spatial Sound for Gaming」により、7.1チャンネルサウンドを活かした高い臨場感を再現できる。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

ゲーミング有線イヤホン、キーボード、マウスも

ゲーミング有線イヤホン「INZONE E9」は、Fnaticと音質設計を共同開発し、足音や遠くからの攻撃などを素早く捉えられるなど、ゲームプレイ中に必要な音声情報を得やすいようチューニングを施す。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

75％レイアウトを採用したゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」は、高速かつ正確な入力が可能。ガスケットマウントによるソフトな打鍵感を実現した。

カラーはブラック。

ワイヤレス・ゲーミングマウス「INZONE Mouse-A」は、内部構造の一部に中空ガラスマイクロスフィアを含む部品を使用し、強度と軽量ボディを両立。高性能センサーを内蔵し、正確なマウス操作が要求されるプロeスポーツ選手のニーズに応える。

カラーはブラック。

このほか、ゲーミングマウスパッド「INZONE Mat-F」「同Mat-D」2種を同時発売する。

いずれも価格はオープン。