¡Ö52ºÐ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×8Ç¯¤Ö¤ê±Ç²èÉüµ¢¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¿ê¤¨¤Ê¤·¤ÎÈþËÆ¤ÎÈëÌ©
¡¡9·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ç¡¢±Ç²è½Ð±é¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£52ºÐ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ë¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤µ¤òÅ»¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ52ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¯¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¶á±Æ
¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù°ÊÍè¤Î±Ç²è
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï1988Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø1999Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ìÌò¤Ç¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±Ç²è½Ð±é¤Ï2017Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¡Õ
¡Ô¿¼ÄÅ³¨Î¤ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Õ
¡Ô52ºÐ¤ËÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤åºÎï¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡¢¤½¤ì¤È¤â²¶¤¬¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¿¼ÄÅ³¨Î¤¤È½ñ¤¤¤Æ´ñÀ×¤ÈÆÉ¤à¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡ÔÂç¹¥¤¤Ê¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¤ä¤Ã¤È±Ç²è½Ð±é¡£¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀäÂÐ¸«¤ë¡ª¤ª¤Þ¤±¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Õ
¡¡¤È¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò»¾¤¨¤ëÀ¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î½Ð±éºî¤Ç¡¢2021Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï»ä¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ë´ñÁÛÅ·³°¤µ¤Ç¡£ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯¡Ê°ÕÌ£¤¬¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±éÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¡Ø°¿Í¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ï¡û¡û¿Í¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤ËËÞ¿Í¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º®¤¸¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤¬¶È³¦¿Í¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï40Âå¤Ç10Âå¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ê¤ªÈþËÆ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¿¼ÄÅ¡£Ïª½Ð¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬Èþ¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¡£