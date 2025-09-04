【『ラブライブ！』 絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.】 予約期間：9月4日～10月29日 2026年3月 発売予定 価格：25,300円

KADOKAWAは、フィギュア「『ラブライブ！』 絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」を2026年3月に発売する。「カドスト」「キャラアニ.com」「ebten」限定で予約を受け付けており、予約期間は10月29日まで。価格は25,300円。

本製品は、2025年にシリーズ15周年を迎える「ラブライブ！」シリーズより、「絢瀬絵里」が「ラブライブ！」がぎっしり詰まったオンリーワンの総合マガジン「LoveLive!Days」の5周年記念号の表紙を飾ったイラストをモチーフに、1/7スケールでフィギュア化したもの。

誌面上で展開された「ラブライブ！シリーズ妄想ユニット投票」に寄せられた全2,582組から厳選され、伊能津先生によって描き下ろされた絢瀬絵里を立体化。

美しいドレスに身を包み、優しい笑顔を浮かべた姿を丁寧な造形と繊細な塗装で再現し、要所にクリアパーツが採用されており、フィギュアの美しさをより引き上げているほか、企画進行中の黒澤ダイヤ、乙宗 梢と一緒に飾ればより映えるアイテムとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm

