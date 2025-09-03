市場価値は2年で500万ユーロから3500万ユーロへ S・インザーギの下で成長した大型DFビセックの評価はインテルで上がり続けている
インテルは今夏にマンチェスター・シティからDFマヌエル・アカンジをレンタルで加え、代わりにDFバンジャマン・パヴァールをマルセイユへと手放した。
アカンジは経験豊富なセンターバックで、これでインテルの最終ラインがどう変わっていくか興味深い。さらに伊『Gazzetta dello Sport』は、24歳のドイツ人DFヤン・ビセックの成長が大きいと取り上げる。
マルセイユにレンタルで手放したパヴァールはフランス代表での経験もある実力者だが、同メディアはインテルのフロントがパヴァールよりも若くて将来性のあるビセックの方を選んだと伝えている。
チームは敗れたが、ビセックは先日行われたセリエA第2節・ウディネーゼ戦にセンターバックの一角としてフル出場している。元より196cmのサイズを誇る有望なDFと期待されていたが、前任のシモーネ・インザーギの下でビセックは着実に成長してきた。
セットプレイのターゲットにもなることができ、ビセックはインテルの重要戦力になりつつある。新戦力のアカンジも楽しみだが、成長を続けるビセックも頼れる戦力だ。