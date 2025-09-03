ËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¡¡¶õ¤Áã¤¬·ù¤¬¤ë¡Ö´Ö¡¦ÌÜ¡¦¸÷¡¦²»¡× 〝·ä¤ÎÌµ¤¤²È〟¤³¤½°Â¿´¤ÎÂè°ìÊâ
·§ËÜ¸©Æâ¤ÇµîÇ¯94·ï¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¶õ¤Áã¡×Èï³²¤Î·ï¿ô¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯100·ï¶á¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¡¡¶õ¤Áã¤¬·ù¤¬¤ë¡Ö´Ö¡¦ÌÜ¡¦¸÷¡¦²»¡× 〝·ä¤ÎÌµ¤¤²È〟¤³¤½°Â¿´¤ÎÂè°ìÊâ
¡ã·§ËÜ¸©Æâ¤Î¶õ¤ÁãÈï³²¡ä
2022Ç¯80·ï¡¦2023Ç¯104·ï¡¦2024Ç¯94·ï
¶õ¤Áã¤ä¶¯ÅðÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤Ï¡©
µ¼Ô¡Ö²æ¤¬²È¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
30Âå¡Ö¸°¤ò¤«¤±¤ë¡£¥«ー¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×
70Âå¡ÖÌçÈâ¤¬¡Ø¥¬¥Á¥ã¡Ù¤ÈÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥ï¡¢¥ï¡¢¥ï¡¢¥ï¡¢¥ï¥ó¤ÈËÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤Î»Ò¤¬·ë¹½Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
――ËÉÈÈÂÐºö¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸¤¡Ö¡Ê¥Þ¥¤¥¯¤òçÓ¤á¤ë¡¦¡¦¡¦¡Ë¡×
70Âå¡Ö¸ÍÄù¤ê¤Ï¤Ô¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾æÉ×¤Ã¤Æ¡×
――Â¾¤Ë¤Ï¡©
70Âå¡Ö¸°¤Ï¤Ô¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ä¤Ð¤Ä¤±¤È¤ë¤±¤ó¡×
70Âå¡Ö¸ÍÄù¤ê¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
40Âå¡Ö½¸¹ç½»Âð¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤é¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡Ê·úÊªÆâ¤Ë¡ËÆþ¤ë¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤âÂ¾¿Í¤È¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÇÌµ¤¤¸Â¤ê¡×
¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ËÉÈÈÂÐºö¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¹ÓÌÚ½¤¤µ¤ó¡ÖµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´Ø¿´¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ç¡¼Â¤Ë¤¢¤ë¡×
Á´¹ñ¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¼ó¿¶¤êµ¡Ç½ÉÕ¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¹©»öÉÔÍ×¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ä
ºÇ¿·¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¹ÓÌÚ½¤¤µ¤ó¡ÖÅÅµå¤Îº¹¤·¹þ¤ß¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²ó¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡£ÅÅµå¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥«¥á¥é¼«¿È¤â¼é¤ë¤³¤È¤Ë¡×
ºÇ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¤¬¡¢¹âÎð¤Î¿Æ¤Î¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ò·ó¤Í¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¹ÓÌÚ½¤¤µ¤ó¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¸¡ÃÎ¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÏ¿²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«Íè¤¿¤ó¤À¡¢Ã¯¤«¤¬Æ°¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢Ãà¼¡¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÍÞ»ß¸ú²Ì¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï3000±ßÂæ¤«¤é¤Ç¡¢¼ó¿¶¤ê·¿¤â5000±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áë¤ËÅ½¤ëËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥·ー¥ë¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÁãÈÈ¤Ê¤É¤¬·ù¤¦4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢²¿¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶õ¤ÁãÈÈ¤¬·ù¤¦4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤½¤ì¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¡ÖÌÜ¡×¡Ö¸÷¡×¡Ö²»¡×
¶õ¤Áã¤Ê¤É¤¬·ù¤¦¤Î¤Ï
1¡Ë¿¯Æþ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
2¡Ë´é¡¢»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë
3¡ËÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê
4¡ËÂç¤¤Ê²»
¤³¤Î4¤Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£ËÉÈÈ¤Î¥×¥í¤Ë¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤²È¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©ËÉÈÈÀßÈ÷¶¨²ñ µÜ¸¶µÁ¹À²ñÄ¹¡ÖÆþ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤²È¤Ï·ä¤Î¤¢¤ë²È¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Êª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Ï¸°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×
¡Ö·ä¤ÎÌµ¤¤²È¡×¤³¤½°Â¿´¤ÎÂè°ìÊâ
¶õ¤Áã¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï²È¤Î³°Â¦¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¡Ö·ä¤ÎÌµ¤¤²È¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ä
·§ËÜ¸©ËÉÈÈÀßÈ÷¶¨²ñ µÜ¸¶µÁ¹À²ñÄ¹¡Ö¸°¤Ï2¤Ä¡¢¥À¥Ö¥ë»Ü¾û¡¢¤¢¤È¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ËËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤Î¤âÂÐºö¤Î°ì¤Ä¡£ÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¤È¤«¡£¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ë¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¿¯Æþ¼ê¸ý¤Ï¸Í·ú¤Æ¡¢½¸¹ç½»Âð¤È¤â¤Ë¡ÖÌµ»Ü¾û¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¸ÍÄù¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©ËÉÈÈÀßÈ÷¶¨²ñ µÜ¸¶µÁ¹À²ñÄ¹¡Ö¸°¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤±¤Æ¡£Éô²°Ãæ¤Î¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡×
¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÉÈÈº½Íø¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Æ§¤à¤È²»¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Äí¤Ê¤É¤ËÉß¤µÍ¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©ËÉÈÈÀßÈ÷¶¨²ñ¤Ï¡¢ËÉÈÈÀ¤Î¹â¤¤½»Âð¤òÇ§Äê¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£