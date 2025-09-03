【拡大画像へ】

小学館は、9月3日に「ちゃお 10月号」を発売した。価格は730円。

今号では大人気の実況者グループ「カラフルピーチ」のスペシャルマンガがスタート。個性豊かなメンバーが繰り広げるドタバタな毎日が読める。また、2.5次元アイドル「すとぷり」のさとみくんの実写グラビアも掲載されている。

マンガでは「うるとら☆リッチLOVE」は新章がスタート、超人気VTuber甘狼このみさんが初めてマンガに挑戦した「バズれ☆このカフェ事件簿！？」も特別掲載されている。

付録には、ちゃおに連載されている5作品の描き下ろしイラストが付いたカラーペン「ときめきアフタヌーンティーツインペン」が付属。また、「CUTIE STREET」3号連続ふろくの第3弾として「CUTIE STREETミニ写真集」が付いてくる。

※発売日が異なる地域があります。

※小物は付録に含まれません。

※付録は紙版のみで電子版には付きません