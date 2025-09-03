「カラフルピーチ」のコラボマンガや「CUTIE STREET」のミニ写真集も！「ちゃお 10月号」本日発売
【ちゃお 10月号】 9月3日発売 価格：730円
※発売日が異なる地域があります。
【拡大画像へ】
小学館は、9月3日に「ちゃお 10月号」を発売した。価格は730円。
今号では大人気の実況者グループ「カラフルピーチ」のスペシャルマンガがスタート。個性豊かなメンバーが繰り広げるドタバタな毎日が読める。また、2.5次元アイドル「すとぷり」のさとみくんの実写グラビアも掲載されている。
マンガでは「うるとら☆リッチLOVE」は新章がスタート、超人気VTuber甘狼このみさんが初めてマンガに挑戦した「バズれ☆このカフェ事件簿！？」も特別掲載されている。
付録には、ちゃおに連載されている5作品の描き下ろしイラストが付いたカラーペン「ときめきアフタヌーンティーツインペン」が付属。また、「CUTIE STREET」3号連続ふろくの第3弾として「CUTIE STREETミニ写真集」が付いてくる。
人気ゲーム実況者グループ「カラフルピーチ」のスペシャルまんががスタート
2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみくんの実写グラビアも登場
「うるとら☆リッチLOVE」と「バズれ☆このカフェ事件簿！？」【ときめきアフタヌーンティーツインペン】 【CUTIE STREETミニ写真集】
(C)Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.
※発売日が異なる地域があります。
※小物は付録に含まれません。
※付録は紙版のみで電子版には付きません