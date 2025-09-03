100均のこれマジで重宝してます！「スペック高すぎ」「家事が楽になる！」「仕切りが秀逸！」

最近セリアで見つけたお皿が、思いのほか便利で重宝しています！まず、仕切りが高めでおかず同士の味が混ざらず、美味しくいただけるのがポイント。十分満足できる量を盛り付けられるのに、サイズが小ぶりなのも嬉しいです！また、電子レンジ、食洗機、食器乾燥機、冷凍庫がOKでスペックも高め♡家事が楽になりました！

商品情報

商品名：PP仕切り付ワイドプレートPM 23×16cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H2.5×W23×D16cm

耐熱・耐冷温度：140℃・−20℃

販売ショップ：セリア

使いやすくて片付けも楽ちん♡セリアで見つけたワイドプレートが優秀！

使い勝手の良さだけでなく、片付けやすさにも特化した食器が充実するセリア。今回は、最近購入してかなり重宝しているお皿を紹介します！

それが、食器売り場で見つけた『PP仕切り付ワイドプレートPM 23×16cm』という商品。ワンプレートメニューを楽しめる、仕切り付きのワイドプレートです。

この手の商品は1,000円前後で販売されていることが多い印象…。ですが、セリアなので価格は110円（税込）とお手頃です！

ポリプロピレン製なので直火とオーブンでは使用することができませんが、意外とスペックは高めなのもポイント！

電子レンジ、食洗機、食器乾燥機、冷凍庫での使用はOKとなっています。

ただし、油分や糖分が多い食品を加熱する場合は、耐熱温度を超えることがあるとのことなので、その点には気を付けたいところです。

よくある仕切り付きプレートに比べて、こちらは仕切りが高めなのがとても便利！

ドレッシングやソースの多いメニューでも、味が混ざらず美味しくいただけます。

十分満足できる量を盛り付けられるのに、サイズが小ぶりなのも高評価ポイント。

これ1枚で完結するので、洗い物も楽ちんで助かっています！

デザイン性＆使い勝手抜群な『2トーンマググラス』もおすすめ！

同じくセリアで販売されている『2トーンマググラス』もおすすめです！

イエロー×ブルーの2トーンカラーが特徴のマグです。

ガラスのような見た目ですが、スチロール樹脂というタフな素材が使用されているので、気を遣わずガシガシ使えますよ。

容量は約260mLとちょうどよく、取っ手の部分も手に馴染みやすく持ちやすいです。

韓国風のデザインで、カフェのようなおしゃれな雰囲気で可愛いですよ♡

今回は、セリアのおすすめ食器を紹介しました。

どちらも扱いやすく、デザイン性も抜群です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。