100均のこれマジで重宝してます！「スペック高すぎ」「家事が楽になる！」「仕切りが秀逸！」
商品情報
商品名：PP仕切り付ワイドプレートPM 23×16cm
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：H2.5×W23×D16cm
耐熱・耐冷温度：140℃・−20℃
販売ショップ：セリア
使いやすくて片付けも楽ちん♡セリアで見つけたワイドプレートが優秀！
使い勝手の良さだけでなく、片付けやすさにも特化した食器が充実するセリア。今回は、最近購入してかなり重宝しているお皿を紹介します！
それが、食器売り場で見つけた『PP仕切り付ワイドプレートPM 23×16cm』という商品。ワンプレートメニューを楽しめる、仕切り付きのワイドプレートです。
この手の商品は1,000円前後で販売されていることが多い印象…。ですが、セリアなので価格は110円（税込）とお手頃です！
ポリプロピレン製なので直火とオーブンでは使用することができませんが、意外とスペックは高めなのもポイント！
電子レンジ、食洗機、食器乾燥機、冷凍庫での使用はOKとなっています。
ただし、油分や糖分が多い食品を加熱する場合は、耐熱温度を超えることがあるとのことなので、その点には気を付けたいところです。
よくある仕切り付きプレートに比べて、こちらは仕切りが高めなのがとても便利！
ドレッシングやソースの多いメニューでも、味が混ざらず美味しくいただけます。
十分満足できる量を盛り付けられるのに、サイズが小ぶりなのも高評価ポイント。
これ1枚で完結するので、洗い物も楽ちんで助かっています！
デザイン性＆使い勝手抜群な『2トーンマググラス』もおすすめ！
同じくセリアで販売されている『2トーンマググラス』もおすすめです！
イエロー×ブルーの2トーンカラーが特徴のマグです。
ガラスのような見た目ですが、スチロール樹脂というタフな素材が使用されているので、気を遣わずガシガシ使えますよ。
容量は約260mLとちょうどよく、取っ手の部分も手に馴染みやすく持ちやすいです。
韓国風のデザインで、カフェのようなおしゃれな雰囲気で可愛いですよ♡
今回は、セリアのおすすめ食器を紹介しました。
どちらも扱いやすく、デザイン性も抜群です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。