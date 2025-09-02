こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。
現在、1万円台ながら2.5Kのディスプレイや9000mAhの大容量バッテリー、4つのスピーカーを搭載したコスパ抜群の「Redmi Pad 2」など、Xiaomi（シャオミ）のタブレットがお得に登場しています。
今回の目玉セール！ 発売したばかりのXiaomi（シャオミ）製高性能タブレット「Redmi Pad 2」が10％オフで2万円切りに！
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル
2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi
aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
19,780円
（10％オフ）
Amazonで見る
PR
「Redmi Pad 2」の別カラー、ミントグリーン、ラベンダーパープルも10％オフに！
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ミントグリーン wi-fiモデル
2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi
aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
19,780円
（10％オフ）
Amazonで見る
PR
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ラベンダーパープル wi-fiモデル
2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi
aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
19,780円
（10％オフ）
Amazonで見る
PR
持ち歩きしやすい8.7インチディスプレイを備えた、Xiaomi（シャオミ）タブレット「Redmi Pad SE 8.7」が41％オフで1万円切り！
Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト
最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー
6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書
会議 適用 グラファイトグレー
9,980円
（41％オフ）
Amazonで見る
PR
Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト
最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー
6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書
会議 適用 スカイブルー
9,980円
（41％オフ）
Amazonで見る
PR
11インチの大型ディスプレイでコンテンツを楽しみ放題！ Xiaomi（シャオミ）のタブレット「Redmi Pad SE」が22％オフに！
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル
大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 グラファイトグレー
16,980円
（22％オフ）
Amazonで見る
PR
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル
大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ミントグリーン
16,980円
（22％オフ）
Amazonで見る
PR
シャオミ(Xi
aomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル
大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル
16,980円
（22％オフ）
Amazonで見る
PR
11.2インチ 3.2Kの高精細ディスプレイを搭載した高性能タブレット「Xiaomi Pad 7」が9％オフで5万円切りに！
Xi
aomi Pad 7 8G+128G グレー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon
7+ Gen3 Xi
aomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー
Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見る
PR
Xi
aomi Pad 7 8G+128G ブルー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon
7+ Gen 3 Xi
aomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー
Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見る
PR
Xi
aomi Pad 7 8G+128G グリーン 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon
7+ Gen 3 Xi
aomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー
Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
49,980円
（9％オフ）
Amazonで見る
PR
なお、上記の表示価格は2025年9月2日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
