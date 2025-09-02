プロボクシングのスーパーミドル級世界4団体統一王者のサウル・カネロ・アルバレス（メキシコ）は13日（日本時間14日）、米国ラスベガスでWBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）とスーパーミドル級の4団体統一王座をかけて激突する。

井上尚弥（大橋）とムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）によるスーパーバンタム級4団体統一王者決定戦と同日に開催されるビッグマッチに、世界中から大きな注目が寄せられている。



■「まさに五分五分の試合。だからこそ議論が絶えない」

■試合情報

スーパーウェルター級（69.9kg以下）王者でPFP（パウンド・フォー・パウンド）3位のクロフォードが、2階級上のスーパーミドル級（約76.2kg以下）4団体統一王者でPFP8位のカネロに挑戦する階級差マッチ。この一戦はPFP上位同士の一戦として大きな注目を集めており、クロフォードが勝利すればPFP1位のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）と同2位の井上を抜いてトップに君臨することがほぼ確実視されている。35歳の統一王者・カネロは戦績63勝（39KO）2敗2分。身長171センチのオーソドックススタイルで、リーチは179センチ。対する37歳の挑戦者クロフォードは戦績41勝 (31KO) 無敗。身長173センチのサウスポースタイルでリーチは相手より9センチ長い188センチとなっている。大手ブックメーカー「Bet365」の戦前オッズでは、カネロ勝利が1.55倍、クロフォード勝利が2.45倍でカネロ有利となっているが、有識者の勝敗予想では身長やリーチで勝るクロフォードの勝利を予想する声が多くなってきている。元プロボクサーで現プロモーターのドミトリー・サリタ氏は「クロフォードvs.カネロは、まさに五分五分の試合だ。だからこそ議論が絶えない。考えるたびに感じ方が変わるんだ」とリング誌（電子版）のインタビューで語っている。試合前の会見や勝敗予想でも大きな盛り上がりを見せる「カネロvs.クロフォード」。果たしてPFPトップ3に変動は起こるのか。井上の防衛戦と同日に行われる、ビッグマッチの行方に注目だ。カネロ・アルバレスvs.テレンス・クロフォード試合開始：日本時間 9月14日（日）10時00分放送＆見逃し配信：Netflix独占ライブ配信



