別れ際に言い合いたい「大事な言葉」4.2万いいね！【ママリ】

「気をつけて帰ってね」別れ際の心遣い

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

友人や家族と予定を立てた際には、場所や時間などについてこまめに連絡を取りますよね。ですが、会った後に別れてからは連絡が少なくなるかもしれません。





ばいばいするときに気をつけて帰ってねって言ってくれる人が好き。お家着いたら連絡してねも好き。自分もそういう人だから。気をつけて帰ってねって言うし、お家に着いたら相手を安心させたいから着いたよって連絡する。ちょっとしたことだけど大事なやりとり。こういうことできる人と親しくなりたい。

投稿者・こひめ(@Kohime0x0)さんは、別れ際や帰宅後に心がけているやり取りがあるそうです。「ちょっとしたことだけど大事なやりとり」と語るこひめさん。別れ際にこの一言があると、相手にとってうれしいかもしれません。

別れ際の「気をつけて帰ってね」や「帰宅したら連絡してね」という一言が好きだというこひめさん。帰宅時には「着いたよ」と連絡するようにしているそうです。何気ない一言ですが、気持ちが温かくなりますね。また元気に会えるように、無事を願う思いが込められているように感じられます。



この投稿には「無事に帰ってきますようにっておまじないの気持ち」「小さいようで大きなやりとり」といったコメントが寄せられていました。普段はなかなか、言葉に込められた思いを意識することはないかもしれませんが、大切な相手には無事を願う思いを込めて一言伝えてみてもいいのかもしれませんね。言葉の持つ力を感じる、すてきな投稿でした。

指摘されるとムッとしてしまう人へ

プライベートや仕事でミスなどを指摘されるとつい、ムッとなってしまう方もいるのではないでしょうか。自身が否定されたように感じて不機嫌な態度をしてしまったり反論してしまったり…状況によってはトラブルにつながってしまうことも。



投稿者・川岸宏司(マグ)(@OnebookofMAG)さんは、感情的にムッとするのは自然なことで、その後どう冷静さを取り戻すかが大事だと話します。以前は典型的な「感情先出しタイプ」だったというマグさんが、すぐにでも試せる行動10選を紹介しました。

©OnebookofMAG

©OnebookofMAG

指摘されると「ムッとなる人」にやってほしいこと。

頭ではわかっていても感情が先に出てしまうのが人間なので、ムッとするのは自然なこと。大事なのは、その後どう言語化して冷静さを取り戻すかで、表情に出た時点で負けだと思ってます。

紹介された行動10選から、大きく2つの段階に分けられそうですね。1つは、2・4・9番のように、その場での相手とのトラブルを避ける行動です。指摘されたことに対し深く考える前に4・9番の「なるほど・教えてくれてありがとう、と言ってみる」を試すことで、一呼吸置くことができますよね。



2つ目の段階は残りの「冷静に考える行動」です。自分自身を振り返り整理することで、相手と自分の問題を分けることができるのではないでしょうか。



とはいえムッとした瞬間は、これらの方法を思い出すのは難しいかも。だからこそ冷静なときにこの10選を読んで心の片隅に常に置いておくことが大事ですね。



この投稿には「印刷して見返す」「とりあえず怒りの言葉以外を先に言うと落ち着いてくる」といったコメントが寄せられていました。指摘されるとムッとなってしまい困っていた方は、すぐにでも参考にしたい有益な投稿でした。

セブン＆アイ限定のドリンク同士をまぜるとおいしい

プライベートブランドの商品は、そこにしか売っていないという希少性もあって、つい買ってしまいますよね。新商品や期間限定商品の入れ替わりもあり、最新情報をチェックしていないと流行に乗り遅れてしまうかも。



投稿者・白さんはセブン＆アイのプライベートブランドの飲み物をアレンジする方法を投稿し話題になりました。



©012_shiro

©012_shiro

セブンイレブンの濃いライチサイダー復活してた！！ジャスミンティーで割るとさっぱり爽快ティーソーダになるのでぜひ……（めちゃめちゃ美味しい）

ライチサイダーのジャスミン割り。想像しただけでもおいしそうです。少し暑い日にぴったりなのでは？安価なアレンジですがカフェ感があり、ちょっとした休憩タイムにもよさそうです。



この投稿には「試してみます！」「真似したい」などのリプライが寄せられました。ちょっとやってみたいとき、セブンイレブンなどで手に入ると思うと手軽な商品ですよね。



一息つくときに飲みたくなるような、さわやかアレンジの投稿でした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）