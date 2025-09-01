「何も言えねえ」

【画像】「北島康介と“秘密の関係”に…」銀座の老舗高級クラブで働く“小芝風花似”ホステスのA子さん（30代）

2008年の北京五輪。男子100m平泳ぎで五輪連覇を果たした北島康介（42）は、優勝インタビューでかの名言を生み出した。



北島が溺れた不倫相手とは… ©︎文藝春秋

それから17年後の25年6月28日。にわか雨が上がった真夜中の東京・銀座の街に、灰色のスーツに身を包んだ北島の姿があった。妖艶なドレスを着た女性と談笑していると、ほどなくして2人は、北島の所有する高級車の後部座席に乗り込んだ――。

実はいま、北島は家族にも「何も言えねえ」秘密の関係に溺れていて……。（全2本の1本目／後編を読む）

第二の人生を謳歌するスーパーレジェンド

北島は、04年のアテネ五輪、続く北京五輪で、100m平泳ぎ、200m平泳ぎの2種目で二大会連続金メダルを獲得した水泳界のスーパーレジェンドだ。

「アテネで金を獲った時に放った『ちょ〜気持ちいい』はその年の流行語大賞にも選ばれた。23年には水泳界で顕著な成績を残した人物を称える『国際水泳殿堂』から表彰されました」（スポーツ紙記者）

16年に現役を引退。現在は「東京都水泳協会会長」という立場で水泳に携わりながら、会社経営者の顔も覗かせる。今年6月には、不動産事業などを手掛ける「HESTA大倉」の代表取締役副社長にも就任した。

「北島は、『ちょ〜軽い』が売りのHESTA大倉社製ソーラーパネルの広告に起用された。同社の代表を務めるのは、安倍晋三元首相銃撃事件を機に辞職した奈良県警元トップの鬼塚友章氏です」（同前）

仕事だけでなくプライベートもスイスイだ。13年に「girl next door」のボーカル（当時）の千紗と結婚を発表、14年5月には第1子が誕生した。

「北島さんが、友人のみに公開しているSNSアカウントにアップするのは、子供との写真ばかり。子煩悩ぶりを発揮しています」（北島の友人）

小芝風花似の銀座ホステスと“家族に言えねえ”関係に…

現役から退き、仕事に家庭にと、第二の人生を謳歌する北島。だが、最近、銀座の街に夜な夜な潜り、水を得た魚のように別の顔を見せているという。

「北島さんは、今年春から銀座の老舗高級クラブで働くA子と不倫しています」

こう明かすのは、A子さんの知人である。

「A子は、30代半ばで女優の小芝風花さん似のホステス。今年3月頃、北島さんが友人と一緒に店へ来てA子と知り合い、そこから1カ月も経たずして、男女の関係に発展しました。

北島さんは、かなりの頻度で店に通っていて、店が休みの日でも2人はプライベートで密会しているのです」（同前）

実際に取材班も北島が足しげく店に通い、店外でもA子さんと会っている様子を何度も確認している。

「クラブの中だろうがアフターに2人で行ったバーだろうが人目を憚らずイチャイチャしている。他の客が『あそこ大丈夫？』と心配するほどです」（別の知人）

そして2人の「ちょ〜気持ちいい」関係性が垣間見えたのが冒頭の場面だった。（後編に続く）

〈《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が…〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月28日号）