大分vs磐田 スタメン発表
[8.31 J2第28節](クラド)
※19:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
DF 34 藤原優大
MF 5 中川寛斗
MF 6 三竿雄斗
MF 8 落合陸
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
監督
竹中穣
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 8 為田大貴
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
FW 9 渡邉りょう
FW 39 角昂志郎
FW 71 倍井謙
控え
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 33 川合徳孟
MF 79 ブラウンノア賢信
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 20 佐藤凌我
監督
ジョン・ハッチンソン
