アストンマーティンのペドロ・デ・ラ・ロサ氏が語る「未来のモータースポーツ」/ すき家「月見すきやき牛丼」【まとめ記事】
コグニザントは、グローバルテクノロジーサービスパートナーとして「アストンマーティン・F1チーム」とスポンサーシップ契約を締結。F1マシンを“走るIoTデバイス”と位置づけ、AIやデータ分析力を活用して、アストンマーティンチームが収集した膨大なデータの分析や戦略立案をサポートしている。近年のF1は、単なるスピード競技の枠を超え、テクノロジーとデータ解析の極致とも言える進化を遂げている。今回、「アストンマーティン・F1チーム」が2025年の日本グランプリに参戦するにあたり、同チームのコミュニケーション担当であり、元F1ドライバーでもあるペドロ・デ・ラ・ロサ氏に、最新の取り組みやデータ戦略について話をうかがうことができた。
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年9月4日（木）AM9:00より、お月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を販売する。日本の秋の風物詩“お月見”を盛り上げる「月見すきやき牛丼」が、昨年に続き今年も期間限定で登場する。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、すき家自慢の牛丼にのせました。月に見立てたたまごと一緒に食べられる。
■都市と文化の“その先”を語るアフター万博アイデア会議「demo!play NOODLE」開催【大阪・関西万博】
一般社団法人demoexpo（以下、demo!expo）は、大阪市中央公会堂にて1日限りの未来カンファレンス「demo!play NOODLE（デモプレイ・ヌードル）」を2025年9月16日（火）に開催する。本カンファレンスは、都市・文化・産業の“その先”を議論し、実践につなげる実験的な場として展開する。企業、自治体、クリエイター、都市関係者、スタートアップ、観光・文化事業者など、多様なプレイヤーが一堂に会し、大阪から未来の都市像を描き出す。
■たまごを月に見立てた季節商品！すき家「月見すきやき牛丼」
■F1マシンは「走るIoTデバイス」だ！アストンマーティンのペドロ・デ・ラ・ロサ氏が語る「未来のモータースポーツ」
■様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
サンワサプライ株式会社は、人気のeシリーズ「eデスク」「e電動昇降デスク」「eテーブル」に、新色「薄い木目天板×ブラックフレーム」を追加発売した。落ち着いた木目天板とブラックフレームの組み合わせが、オフィスや書斎など様々な空間に自然に調和する。既存のカラーに加え、より豊富なバリエーションからお選びいただけるようになった。安心の日本製「eシリーズ」は、設置場所に合わせて細かくサイズを選択可能、最短2週間でお届けできる。
■手のひらサイズで本格配信！高演色LEDライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Ra90の高演色性で自然な色味を再現したスマホ・一眼カメラ対応のコンパクトLEDライト「800-LED099」を発売した。本製品は、スマートフォンや一眼カメラなど様々な撮影機材に取り付けられるLEDライト。YouTube動画撮影やSNS用のコンテンツ制作、Zoomなどのオンライン会議、テレワークなど幅広いシーンで使用できる。Ra90の高演色性LEDを採用しており、自然な色味で被写体を美しく照らす。
