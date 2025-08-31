この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生活に役立つメンタルヘルス「自律神経失調症は正式な病名ではありません」日本独自の呼び名の真実を解説

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」（精神科医、臨床心理士、公認心理師）が「自律神経失調症を分かりやすく解説」と題した動画を公開した。動画では自律神経失調症が実は「正式な病名ではありません」と明かし、その正体や日本で普及した経緯、注意点について幅広く語った。



冒頭、発言者は「めまい、息苦しさ、倦怠感が続き病院で検査をして異常がない場合、『自律神経失調症ですね』と告げられることがあります」と実例を示し、「まるで、病気でなく気のせい、と言われたようで、傷ついてしまう患者さんもいるでしょう」と、その言葉が患者に与える影響についても触れている。



さらに、「自律神経失調症」という病名が「1960年代に東方大学の安倍教授が命名した、日本だけの呼び方」であり、「海外では一般的に心身症と呼ばれています」と日本独特の背景を解説。実際はそれぞれの症状の原因に応じて「機能性胃腸炎」や「緊張性頭痛」などの正式な診断名があり、慢性化したケースでは「身体症状症」という精神医学の正式名称が使われることも説明した。一方で「理解しやすい自律神経失調症の名前が、現在も広く使われています」と日本での慣例についてコメント。



自律神経の乱れの背景には「生活の乱れ、ストレス、気候の急激な変化」などがあり、「特に寝る前の1～2時間はリラックスし、スマホを避け、ぬるめのお風呂に10分程度入るなど生活習慣の改善が効果的」と対処法も紹介。「自律神経失調症は体が弱っているSOSです。ストレスを減らすようにして、休みをとって無理のない生活を心がけましょう」と視聴者へアドバイスを送った。



締めくくりでは、「心の病気で脳の働きが弱ってくると、自律神経失調症の症状が現れるのです」と心身の両側面を重視するよう警鐘。「内科で検査をしても大きな異常が見つからないのに症状が続く場合、心の不調を疑ってみること」や「治療中の精神疾患が悪化しているサインかもしれない」と注意喚起し、「立ち止まって生活を見直しましょう」と視聴者に呼びかけた。そして動画の最後には、うつや心の問題をやさしく解説した自身の著書【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけない うつのケツロン】を紹介し、「たくさんの話題が詰め込まれた、有意義な内容」とアピールした。