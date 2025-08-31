²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¥±ー¥¤¬¥º¥é¥ê¡ª¤¼ー¤ó¤Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±ー¥²°¤µ¤ó
ºåµÞÄÍ¸ý±ØÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶õ´Ö――¡ØPatty Cakes Cafe¡Ù¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤í¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼èºà¡£Å¹Æâ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ß¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤ÎÂçÃÀ¤ÊÇÛ¿§¤È¡¢ÊÂ¤Ö¥±ー¥¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¿§ºÌ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö ¡ÈÌ´¤Î¥¹¥Æー¥¸¡É ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Êー¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎSaki¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¹©É×¤È¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«――¤½¤Î²áÄø¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿µ½ÅÇÉ¤Ê¤¬¤é¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¡É¤òÄÉµá¤·¤¿Saki¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤È´¿¤Ó¤ò·Ð¤Æº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Îµ°À×¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤Î¿ô¡¹¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Í³¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÍã¤Ç¤¹¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È´Å¤¤Í¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
