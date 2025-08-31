¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ºåµÞÄÍ¸ý±ØÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶õ´Ö――¡ØPatty Cakes Cafe¡Ù¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤í¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼èºà¡£Å¹Æâ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ß¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤ÎÂçÃÀ¤ÊÇÛ¿§¤È¡¢ÊÂ¤Ö¥±ー¥­¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¿§ºÌ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö ¡ÈÌ´¤Î¥¹¥Æー¥¸¡É ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¥ªー¥Êー¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎSaki¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¹©É×¤È¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¾Æ¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«――¤½¤Î²áÄø¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿µ½ÅÇÉ¤Ê¤¬¤é¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿§¡É¤òÄÉµá¤·¤¿Saki¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤È´¿¤Ó¤ò·Ð¤Æº£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Îµ°À×¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥±ー¥­¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¤Î¿ô¡¹¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Í³¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÍã¤Ç¤¹¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È´Å¤¤Í¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

21:02

¸ÂÄê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¿ä¤·¥±¡¼¥­¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
15:06

¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥±¡¼¥­¤ÎÃíÊ¸ÊýË¡¤È³Ú¤·¤ßÊý
05:01

¥Ö¥é¥ó¥É¿·Å¸³«¤È¥±¡¼¥­¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ

´ØÏ¢µ­»ö

¼èºàÈÉ¤¬´¶Æ°¡ÖÀÄ¤¤¥±ー¥­¤ÎÃæ¿È¤Ï¥é¥¤¥à¥àー¥¹¡ª¡×¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç

¼èºàÈÉ¤¬´¶Æ°¡ÖÀÄ¤¤¥±ー¥­¤ÎÃæ¿È¤Ï¥é¥¤¥à¥àー¥¹¡ª¡×¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç

 ¡ÚÌ©Ãå¼èºà¡ÛÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ÏË­¶¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿

¡ÚÌ©Ãå¼èºà¡ÛÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ÏË­¶¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿

 ´¤²°º¬¤Î¾®¤µ¤Ê¸ÅÌ±²È¥±ー¥­²°¤µ¤ó¡ªÆó¿Í¤Çºî¤ëÄ«¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¤Î»þ´Ö

´¤²°º¬¤Î¾®¤µ¤Ê¸ÅÌ±²È¥±ー¥­²°¤µ¤ó¡ªÆó¿Í¤Çºî¤ëÄ«¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Û»Òºî¤ê¤Î»þ´Ö
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

´ÅºÌ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡amairo sweets_icon

´ÅºÌ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡amairo sweets

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 10.20Ëü¿Í 58 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢ÎÁÍýÉ÷·Ê¤ò¿ßË¼¤«¤é¤´¾Ò²ð
youtube.com/channel/UCMsFKopX4xKrJeGm4OMDu-w YouTube