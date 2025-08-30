トヨタの「“６人乗り”SUV」がスゴイ！ まさかの「2＋4」配置採用した「ビッグモデル」に「カッコイイ」「迫力満点」声も！ 「カクカクボディ」の「メガクルーザー」に反響も

2025年7月11日より開催された「群馬パーツショー2025」では、トヨタが誇る大型四輪駆動車「メガクルーザー」と、自衛隊で実際に運用されている「高機動車」が並んで展示されました。

普段は目にする機会の少ない2台が揃ったことで、SNSを中心に多くの反響が寄せられています。

自衛隊群馬地方協力本部（通称：群馬地本）が管轄する自衛隊ブースでは、群馬トヨタグループ株式会社の協力のもと、2台の大型車両が並んで展示されました。

デカすぎる6人乗りSUVが話題に！

なかでも白いボディカラーが印象的なメガクルーザーは、1996年に登場した大型四輪駆動車で、自衛隊向け高機動車をベースに開発されたモデルです。

主に自衛隊の活動現場で運用されているのが一般的ですが、1993年の「東京モーターショー」で一般向けのコンセプトカーが公開されると市販化を求める声が多く寄せられたことから、2001年まで少数が販売されました。

ボディサイズは全長5090mm×全幅2170mm×全高2075mm、ホイールベースは3395mmと、全長5m超えの圧巻のスケール。

搭載されるのは4.1リッターのターボディーゼル直列4気筒エンジンで、最高出力は170馬力を発揮します。

車両重量は2850kgで、6人乗り仕様の車内は、前2人・後ろ4人の配置となっており、重厚なフロントフェイスとスクエアなシルエットが特徴で、会場でもひときわ存在感を放っていました。

一方の高機動車は、OD色（オリーブドラブ）のボディに10人乗りの設計。実戦や災害支援を想定した構造で、現在も自衛隊で現役運用されている車両です。

今回の展示は、群馬トヨタ代表・横田氏の提案によって実現したもので、3日間限定の特別企画だったとのこと。

担当者は「高機動車とメガクルーザーを並べるのは初めて。全国的にも珍しい展示です。皆さんに喜んでいただけるよう、2台を対比して撮影できるような配置にしました」と語り、「乗れるんですか？」という来場者の声に応えて案内したところ、大変好評だったと振り返っています。

会場では、2台の車両の間で記念撮影を楽しむ家族連れの姿が多く見られました。子どもたちが車両の前でポーズを取ったり、車内に乗り込んで笑顔を見せるなど、来場者の反応は非常に好評だったようです。

また、SNS上でも「まさかこの2台が並ぶとは…！」「高機動車との並びが迫力満点」「スクエアなボディが軍用車らしくてかっこいい」「自衛隊車両に乗れるなんて貴重すぎる」といった驚きや感動の声が多数寄せられていました。

さらに、「いい思い出になった」「実物めちゃくちゃかっこよかったなあ」といった、実車を見たユーザーからの投稿も見受けられ、展示のインパクトの大きさがうかがえます。

今回の展示は、希少な市販モデルと現役の自衛隊車両が並ぶ貴重な機会となり、3日間限定とはいえ、多くの人々の記憶に残るイベントとなりました。