¡íºßÆüÉÔÎÉ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¡í¡á¡Ö¥Ü¥É¥¤¡×¤ÎÈÈºá¤¬°¼Á²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª
º£·î13Æü¡¢Ì©Çä²Á³Ê¤ÇÌó52²¯±ßÁêÅö¤Î´¥ÁçÂçËãÌó1tÍ¾¤ê¤òÅìµþ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂçËã
µ»Ç½¼Â½¬À¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤¹¤ë¤â¿¦¾ì¤«¤éÆ¨Ë´¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤Î°Ç¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ü¥É¥¤¡×¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Ç¡ÖÊ¼»Î¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¡£Èà¤é¤Ë¤è¤ëÀàÅð¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ë¡¢¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î"°¤¤¿Í¤¿¤Á"¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ü¥É¥¤ÈÈºá¤Îº£¤ò¡¢¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÂÅÄÊö½Ó»á¤¬ÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕ¸©Ë¿½ê¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤Î¥ä¡¼¥ÉÆâÉô
¢£Æ¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤È¤È¤â¤ËÅðÆñ·ï¿ô¤âµÞÁý
¶áº¢¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤äÄÌ¿®²óÀþ¤Ê¤É¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¸³è¤ËÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡ÖÆ¼Àþ¡×¤ÎÀàÅðÌäÂê¤À¡£
º£·î¡¢¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÃÛ¸½¾ì¤«¤éÆ¼Àþ7.5Ò¡Ê100Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡£Á°·î¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÎÊ£¿ô¤ÎÇÀ±à¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯5·î°Ê¹ß¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°ñ¾ë¡¢Ä¹Ìî¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É³Æ¸©¤ÇÌîµå¾ì¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼ÀßÈ÷¤ÎÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÅð¤Þ¤ì¡¢¹â¹»ÌîµåÃÏÊýÂç²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼¤ÎËüºÂ²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤¬300Ëü±ß°Ê¾åÁêÅö¤ÎÆ¼ÀþÅðÆñ¤ËÁø¤¤¡¢¥ê¥Õ¥È5µ¡¤Î¤¦¤Á4µ¡¤¬²ÔÆ¯ÉÔÇ½¤Ë¡£Æ±Åß¤Ï±Ä¶È¤ÎÂçÉý½Ì¾®¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë»ÜÀß¤ÎÆ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈï³²¤âÂç¤¤¤¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°¥±¡¼¥Ö¥ëÀàÅð¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï7054·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é1693·ïÁý¡£
Áê¼¡¤°ÀàÅð¤Ë¤è¤êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±¶â»ÙÊ§³Û¤¬µÞÁý¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤â¹âÆ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×¤ò°µÇ÷¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë»º¶ÈÁ´ÂÎ¤¬´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å¦È¯Îã¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æ¼ÀþÀàÅð¤ÏÈ¯À¸·ï¿ô¡¢Èï³²¶â³Û¶¦¤Ë³°¹ñ¿ÍÈÈºá¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÅ¦È¯Îã¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ðº£Ç¯7·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÎÆ¼ÀþÌó2.9t¡Ê350Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤ÀÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¼ã¼Ô2¿Í¡£Èà¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë6ÅÔ¸©¤ÇÌó50·ï¤ÎÆ¼ÀþÀàÅð¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯6·î¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë»ÜÀß¤ÎÆ¼ÀþÀàÅð¤Îµ¿¤¤¡ÊÈï³²Áí³Û1.2²¯±ßÁêÅö¡Ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÆ¼Àþ3t¡Ê539Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ÎÀàÅð¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÂáÊá¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï20Âå¡¢30Âå¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢¿¦¾ì¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿¸µ³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ü¥É¥¤¡×¡Ê¡ÖÊ¼»Î¡×¤Î°Õ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿à°ÍÍêá¤Ë±þ¤¸¡¢ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤êÀàÅð¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð³°¹ñ¿ÍÈÇ¤Î¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿¡ËÈÈºá¤À¡£
Æ¼Àþ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¶áÇ¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ¼²Á³Ê¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¥¹¥¯¥é¥Ã¥×²ó¼ý¶È¤ò±Ä¤à³°¹ñÀÒ¤Î50ÂåÃËÀ¡¦¸¶¸ý»á¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Î·Ð¸³¾å¡¢Æ¼²Á³Ê¤¬1Ô1000±ß¤Ë¶á¤Å¤¯¤ÈÀàÅð¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤À¤È¡¢¥³¥í¥Ê²¼¤Î2021Ç¯¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹âÆ¤¬Â³¤¡¢º£Ç¯7·î»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤Ï1Ô1430±ß¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Æ¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¼¤¦¥í¥·¥¢»ºÆ¼¤Î¶¡µë¤ÎÂÚ¤ê¤ä¡¢EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÀ¤³¦ÅªÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦Æ¼Àþ¼ûÍ×¤ÎÁýÂç¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¡¢Æ¼²Á³Ê¤¬Èæ³ÓÅª¹âÃÍ¡Ê1Ô800±ßÂæ¡Ë¤À¤Ã¤¿07Ç¯º¢¤Ë¤â¡¢³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ¼À½¤Î»û¤Î¾â¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°ÇÛ´É¤òÅð¤à»ö·ï¤¬¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤¤¿¡£¸½ºß¤ÎÆ¼²Á³Ê¤ÏÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÇÜ¶á¤¯¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅöÁ³¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ì¡ÖÄ´Ã£¡×¤Î¼ûÍ×¤¬À¸¤¸¤ë¡£¸¶¸ý»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë»ÜÀß¤äÌîµå¾ì¤¬¤è¤¯ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ØÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ËÈ¯³Ð¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÅÅÀþ¤òÀÚ¤ë¤ÈÄäÅÅ¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤ÏÍâÆü¤«¤é¿ôÆü¸å¤Þ¤ÇÈï³²¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥¢¥·¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿Æ¼Àþ¤òÇã¤¤¼è¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í
¤¿¤À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿Æ¼Àþ¤Î¹Ô¤Àè¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤Î¶âÂ°¥ä¡¼¥É¡Ê¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÊÝ´É¾ì¡Ë¤¬¡¢¸«¶¤Ê¤¯Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Î¥ä¡¼¥É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¼Ò°÷¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀÒ¡Ë¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î³°¹ñ¿ÍÀàÅðÃÄ¤Ë¤è¤ëÅðÉÊ¤ÎÆ¼Àþ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¤â¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëN¼Ò¤Î¥ä¡¼¥É¤Î¹©¾ìÄ¹¤È½¾¶È°÷¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀÒ¡Ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¸¶¸ý»á¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤Î¥ä¡¼¥É¤¬5¡Á6Ç¯Á°¤«¤é°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ëµó¤²¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ¼²Á³Ê¤Î¹âÆ·¹¸þ¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤·¤¿Æ°¤¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¶âÂ°¥ä¡¼¥É¤Î8³ä¤ÏÃæ¹ñ·Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÀéÍÕ¸©ËÌÉô¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»³¤ÎÃæ¤ÎÅÚÃÏ¤ò1000¡Á2000ÄÚ¤âÇã¤¤¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ë±¿±Ä¤¹¤ëÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀéÍÕ¸©Ë¿½ê¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤Î¥ä¡¼¥ÉÆâÉô¡£Å¹³°¤Ë¤Ï¡ÖÆ¼ÀþÇã¤¤¼è¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅðÉÊÇã¤¤¼è¤ê¤Ç»ö·ï²½¤·¤¿¥ä¡¼¥É¤È¤ÏÌµ´Ø·¸
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¼å¤¤²ÈÂ²·Ð±ÄÅª¤Ê²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¡¢Çã¤¤¼è¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»ÔÆâ¤Î¥ä¡¼¥É¤Ë¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»öÌ³½ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿È¸µ¤ò°ìÀÚ³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¤½¤ì¤é¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡Ê¾¯ÎÌ¤Î¤¿¤áÇã¼èÎÁ¤Ï¤Ê¤·¡Ë¡£
¡Ö¥ä¡¼¥É¤Î½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¥Ü¥É¥¤¤ò¸Û¤¦²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¤¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢ÄãÄÂ¶â¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½åË¡°Õ¼±¤ÎÄã¤¤²ñ¼Ò¤Ï¥Ü¥É¥¤¤Î´Ö¤ÇÉ¾È½¤¬¹¤¬¤êÅðÉÊ¤¬¤è¤ê»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸¶¸ý»á¡Ë
Ãæ¹ñ·Ï¥ä¡¼¥É¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ËÈÎÏ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ï¹Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥ä¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Í¢Á÷Á¥¤òÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶µù¹Á¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Á¥ÂÎ¤ËÃæ¹ñ¸ì¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µðÂç¤ÊÁ¥¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Ð¹Á¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌîµå¾ì¤ä¹©»ö¸½¾ì¤«¤é¥Ü¥É¥¤¤¿¤Á¤¬Åð¤ß½Ð¤·¤¿Æ¼Àþ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶¤Î¹Á¤«¤é½Ð¹Á¤¹¤ëÃæ¹ñÀÒ¤ÎµðÂç¤ÊÍ¢Á÷Á¥¡£¥ä¡¼¥É¤«¤éÄ¾ÀÜ¶âÂ°¡ÊÆ¼Àþ¡Ë¤ò±¿¤ÓÆþ¤ì¡¢³¤³°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
Æ¼ÀþÈï³²¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¶âÂ°Çã¤¤¼è¤ê¤ÎºÝ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ¼Àþ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÌµ»ë¤·¤¿Çã¤¤¼è¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÁÀ¤¦¼ÖÎ¾ÀàÅð¤Î¼ê¸ý
Â¿¹ñÀÒÅª¤ÊºßÆü³°¹ñ¿ÍÈÈºáÌäÂê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯Â¿È¯¤·¤¿¼ÖÎ¾ÀàÅð¤À¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î¥¯¥ë¥Þ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¼ËÜ»á¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶õ¹ÁÉÕ¶á¤Ç½»Ì±¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²°³°Ãó¼Ö¾ì¤ä¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î²°³°Å¸¼¨¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÂç¼ê¡Ö¥¦¥£¡¼¥«¡¼¥º¡×¤À¡£23Ç¯¡¢ÊÝ¸±¶âÉÔÀµÀÁµá¤ÇÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡×¤Î»ö¶È¤òºòÇ¯5·î¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯½©¤Þ¤Ç¤Ë·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì¡¦»³Íü¡¦Ä¹Ìî¡¦¿·³ã¤Ê¤É¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾30Âæ°Ê¾å¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡£
Èï³²¼ÖÎ¾¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î2¤Û¤É¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡£ºòÇ¯4·î¤ËÆ±¼Ò¤Î¹ÃÉÜÅ¹¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÀàÅðÈÈ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÅðÆñ¼ÖÎ¾¤¬¤Û¤«¤Î°ìÈÌ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Á´Â»¤¹¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¿·³ãÆîÅ¹¤Ç¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤Ç5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¡£¤¦¤Á4¿Í¤¬¥Ü¥É¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿¤ÎÈÈºá¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾Å¹ÊÞ¤Î»ö·ï¤È¼ê¸ý¤Î¹½¿Þ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ä¥Û¥ó¥À¤ÎÀµµ¬Å¹¤Ç¤âÁ´¹ñÅª¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤ÎÂÎÌÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯10·î¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Çã¤¤¼ê¤È¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·ÃÏÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡£½»¿Í¤Î8³ä¤Ï¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿
¼ÖÎ¾ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤¬¼å¤¯Å¹Æâ¤Ë¥«¥®¤òÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤Ï¼þÅþ¤Ç¤¹¡£Å¹¤Î¥¿¥Ã¥Á¥ì¥¹¥¡¼¤ÎÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Í½È÷¤Î¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤·¡¢ÅðÆñ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢GPSÄÉÀ×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Åð¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÌ¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÃæÅì·Ï¤ÎºßÆü³°¹ñ¿Í¤Î¼ÖÎ¾¥ä¡¼¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ³¤³°¤ËÇä¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯10·î¡¢É®¼Ô¤¬ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÇÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼±ÇÁü¤òÍê¤ê¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÀàÅð¼Ô¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëµÒ¤Ë¼ÖÎ¾¤ò°ú¤ÅÏ¤¹ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢µ¶Â¤¤ÎÌÈµö¾Ú¤ä¼Ö¸¡¥·¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤Îà°¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯á¤¬ÁíÆ°°÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£½Å¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¥Ü¥É¥¤¤ÎÈÈºá
¡Ö¥Ü¥É¥¤¤Î¶âÌÙ¤±¤Î¼êË¡¤Ë¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¤Ï¤ä¤êÇÑ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤äÆ¼Àþ¤ÎÀàÅð¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êË¡¤ò¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Þ¥Í¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥¯¥ë¥ÞÀàÅð¡¢º£Ç¯¤ÏËßºÏ¤äÆ¼Àþ¤ÎÀàÅð¡£¤Û¤«¤ËºÇ¶áÁý¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÂçÎÌËü°ú¤ÈÅ¾Çä¤Ç¤¹¡×
ºßÆü¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¥¥à»á¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅðÆñÈï³²·ï¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü5161·ï¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÀàÅð¤â´Þ¤à¿ô»ú¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³°¹ñ¿ÍÈÈºá¤Î¾ì¹ç¤Ï1²ó¤ÎÈï³²³Û¤¬ÆüËÜ¿ÍÈÈºá¤Î¤Û¤Ü8ÇÜ¡ÊÌó8Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Ç»ÊË¡ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎËÌ»á¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö3¡¢4¿Í¤ò¤Ò¤ÈÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Å¹°÷¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¹Ù³°·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÁÀ¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼ÖÎ¾¤òÂÔµ¡¤µ¤»¡¢»Ä¤ëÃç´Ö¤¬ÅðÉÊ¤ò°ìµ¤¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ó¤ÇÆ¨Áö¡£¡Ø¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡»¡»¤ÏÅð¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤â¸ý¥³¥ß¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·è¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¿ÍÆ±»Î¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿¤À¡£
ÀàÅð¤ÎÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤¤Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä²½¾ÑÉÊ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÃ±²Á¤¬¹â¤¤¡£¡ÊÅðÉÊ¤Î¡Ë¤É¤Î²½¾ÑÉÊ¤ò¤¤¤¯¤é¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Î¥ê¥¹¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÅðÉÊ¤ÎÅ¾Çä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÀàÅð¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Çºë¶Ì¸©Æâ¤Ê¤É¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í11¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÏÊì¹ñ¤Î¥Ï¥Î¥¤¤Ë¤¢¤ëµòÅÀ¤Î²òÌÀ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Ï¤Þ¤ÀÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Å¦È¯¤Ï¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤³¤ì¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ë¤è¤ëÂçËãÌ©Â¤¡¦Ì©Í¢ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÁÒ¸Ë´Ý¤´¤È¤Ò¤È¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆÂçËãÁðÌó1500ËÜ¡ÊËöÃ¼²Á³Ê3²¯5000Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË½÷6¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯4·î¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÂçËãÁðÌó1500ËÜ¤òºÏÇÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË½÷6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎÁÒ¸ËÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ºë¶Ì¸©·Ù¡Ë
¤Þ¤¿º£Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢¹Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÂçËãÁð500ËÜ°Ê¾å¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹õËëÅª¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î²¼¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥É¥¤¤¿¤Á¤¬¥È¥¯¥ê¥å¥¦Åª¤ËºÏÇÝ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
ÂçËã¤ÎÌ©Í¢¤â¿¼¹ï¤À¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÅìµþ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿Á¥¤ÎÀÑ¤ß²Ù¤«¤é¡¢ÌÚÃº¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤¿1t°Ê¾å¤Î´¥ÁçÂçËã¡ÊÌ©Çä²Á³Ê52²¯±ßÁêÅö¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í3¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï1²ó¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿°ãË¡ÌôÊª¤ÎÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£Ê¬ÎÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñºÝÅª¤ÊÌ©Çä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¥Ü¥É¥¤ÈÈºá¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀàÅð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤Ë´¹¶â¸úÎ¨¤Î¹â¤¤½ÅÈÈºá¤¬Áý¤¨¤¿¡×
ºßÆü¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢°ÜÌ±¤ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµÞÂ®¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯ÂçÉôÊ¬¤Î³°¹ñ¿Í¤¬ÌµÍÑ¤ÊÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÈÈºáÅ¦È¯¤òË¾¤ß¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿°ÂÅÄÊö½Ó¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò