「iPadあるよ」「iPhone 14も登場」Apple製品がAmazonで最大26%OFFに【スマイルSALE開催中】
→ Amazon「Apple」はこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
USB Type-C端子になった「AirPods Pro（第2世代）」
Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
39,800円 → 34,141円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
2024発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」
13インチ
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、512GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
169,800円 → 138,800円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
114,800円 → 108,800円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、128GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
128,800円 → 95,700円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
11インチ
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 1TB) - スペースグレイ (M2)
145,455円 → 134,800円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)
150,800円 → 115,800円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用した「iPad（第10世代）」
2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - イエロー (第10世代)
89,820円 → 84,310円（6%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、512GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - イエロー
100,727円 → 93,399円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Pencil（第2世代）に対応した「iPad mini（第6世代）」
Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - パープル
89,800円 → 79,800円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大20時間のビデオ再生ができる「iPhone 14」
M2搭載・薄型高性能の新型13インチMacBook Air
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, 日本語キーボード- スターライト
214,800円 → 179,800円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, USキーボード - スターライト
148,800円 → 114,800円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch史上最大のディスプレイ。より快適な着け心地の「Apple Watch Series 10」
Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - M/L - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ
64,800円 → 60,300円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパに優れた「Apple Watch SE（第2世代）」
Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、44mm ケース]シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - M/Lを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠トラッカー、 衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能
39,800円 → 37,040円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
究極のApple Watchが誕生。高い精度を発揮するGPS搭載の「Apple Watch Ultra 2」
Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとダークグリーンアルパインループ - M - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ
128,800円 → 119,880円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Anker PowerLine II ライトニングUSBケーブル【Apple MFi認証取得 / 超高耐久】iPhone / iPad / iPod各種対応 (1.8m ホワイト)
1,390円 → 1,250円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円 → 3,990円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 (ブラック)
2,590円 → 1,790円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
