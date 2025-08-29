シーズンも終盤に差しかかったいま、球界の至宝が巻き込まれたハワイの別荘を巡る裁判トラブル。世界中が推移を見守る中、購入者に名を連ねる日本の富裕層の実態が明らかに。さらに、広告塔を務める大谷には、ある疑問が浮かび上がって──。

【写真】ハワイで着工式を行った際の大谷翔平と真美子夫人のツーショット。他、ハワイ地方裁判所に提出された大谷翔平と代理人への訴状なども

「大谷選手のハワイの別荘を巡る裁判には謎も多く、現地でも情報が錯綜しています。工事の遅れも指摘されていますし、いずれにしても彼のウインターハウス計画は、先行きが不透明となってしまったといえるでしょうね」（ハワイの不動産関係者）

現地時間の8月8日、ハワイ地方裁判所に提出された訴状に躍った《被告 ショウヘイ・オオタニ》の文字。日本が誇るスーパースター・大谷翔平（31才）の身に突如浮上した裁判騒動は、衝撃をもって受け止められた。

「大谷選手と代理人のネズ・バレロ氏を訴えたのは、不動産デベロッパーのケビン・ヘイズ氏と不動産仲介業者のトモコ・マツモト氏。ハワイ島における総額2億4000万ドル（約350億円）規模の高級リゾート開発プロジェクトを巡って、両氏は大谷選手とバレロ氏から不当に排除されたと主張し、その損害賠償を求めるという内容でした」（在米ジャーナリスト）

この高級リゾートの広告塔を務めていたのが大谷だ。建設予定地を視察する彼の写真とともに、「ここは特別な場所」、「パラダイスを見つけました」と宣伝する文言は、日本国内でも広く拡散された。

「東京ドームの約1.5倍にあたる広大な土地が14の区画に分譲され、大谷選手は購入者第1号として、中央に位置する特に広い土地を所有しているとされています。敷地内には住居だけでなく、打撃や投球練習ができる施設も併設する予定で、今年の2月と3月には2棟の住居の建築許可申請が出されています。

5つのバスルームと4つの寝室を備えた母屋の地下にはスパ付きのプールが併設され、離れにはトレーニングルームが設けられる予定だと報じられました」（前出・ハワイの不動産関係者）

当初は今年7月に完成予定とされていた同リゾート。販売予定の14区画のうち、大谷の所有分を除いた5区画は販売済みだが、残る8区画はいまだ売れ残っており、セールスの苦戦も伝えられていた。さらに、建設予定地はいまだ荒れ地のような状態で、ビッグプロジェクトはたびたび不穏な様子が伝えられてきた。前出のハワイの不動産関係者は、原告たちの手腕をこう評価する。

「プロジェクトで開発を担う合弁会社の大口出資者であるK社は、そもそもラスべガスに本社を置く不動産開発業者です。ハワイ島の地権者にコネクションがあり、用地取得にこぎつけたヘイズ氏と、ハワイの不動産ブローカーとして実績のあるマツモト氏の力がなければ、今回のプロジェクトには参画不可能だったはず。

土地だけでも8億円以上、建物の平均価格が約25億円といわれる高額な物件が、現段階で5区画も売れるというのは異例のことです。同業者の間で“やり手”で知られるマツモト氏の営業力や人脈の賜物でしょう。彼らを外してK社は残りの区画を売り切ることは難しいのではないか」

代理人は5年で資産倍増

現在、大谷の“未来のご近所さん”として、購入者に名を連ねているのは、日本人ばかりだ。

「マツモト氏らは、一貫して日本の富裕層を狙って営業していましたが、所有者には錚々たるセレブの名前が並びます。国民的アイドルが主演で映画化もされた大ヒット小説の主人公の子孫は2区画。大谷選手を自社のCMに起用する会社や、かつて赤文字系ファッション誌がこぞって取り上げ一世を風靡した有名アパレルブランドの創業者らも所有者です。

彼らは、大谷選手とお近づきになりたいという思惑や、大谷選手サイドとの“ビジネス上のおつきあい”で購入した人もいるといわれています」（別のハワイの不動産関係者）

しかし、ここにきて肝心の大谷に、新たな事実が発覚した。

「実は、大谷選手の所有区画と説明されてきた土地は、いまだに開発会社の所有となっているのです。登記簿を確認しても、大谷選手や彼の関連会社の名前は見当たりません。大谷選手が本当に“購入者第1号”なら、名義が変わっているはずなのですが……。

関係者の間では、裁判資料でも黒塗りにされた広告契約にカラクリがあると噂されています。広告塔を務める代わりに、特別な便宜を図ってもらうような契約になっていたのではないか……現状はただの臆測に過ぎませんが、裁判の過程で、大谷選手が購入者第1号なのかどうかも明かされるかもしれません」（前出・別のハワイの不動産関係者）

こうした大谷ブランドを最大限に利用したビジネスの背景には、辣腕代理人の影が見え隠れする。

「もともと、ハワイの案件も代理人のバレロ氏の人脈で紹介されたものだといわれています。現在のバレロ氏は大谷選手に関するビジネスにかかりきり。日本のスーパースターの活躍とともにその資産も増え続けていて、有名経済誌の『フォーブス』によれば、推定で58億円、直近5年間で倍増しています」（前出・在米ジャーナリスト）

一方、購入者としては、大谷ブランドを信用して買った土地を舞台に訴訟トラブルが起きるとはまったくの想定外だろう。

「大谷選手以外の購入者は、裁判について皆一様に口を閉ざしていますが、開発の大幅な遅延は避けがたく、騒動の様子を悲痛な面持ちで見守っている人もいます。いまとなっては、本当に大谷選手のオフシーズンの拠点となるのかもわかりません。彼らの中には、大谷選手サイドにはしごを外されたと感じる人もいるでしょう」（前出・在米ジャーナリスト）

グラウンド外でも話題が尽きない大谷だが、最近は“ある変化”も見受けられるという。

「ホームのドジャースタジアムで試合がある際は、これまでよりも出勤時間が2時間ほど遅くなっています。もともとは『球場に住みたい』と話し、誰よりも早く球場に来て毎日のルーティンをこなしていましたが、いまは家族を優先し、真美子夫人との子育てに時間を割いているようです。ギリギリの時間に車で到着し、駐車場から小走りでスタジアムへと出勤していく大谷選手の姿が目撃されています」（現地特派員）

混迷深まるハワイの喧噪をよそに、大谷は家族第一の方針を貫いている。

※女性セブン2025年9月11日号