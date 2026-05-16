株式会社シャトレーゼは5月15日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」で、初夏にぴったりの「レモンスイーツ」5品を期間限定で販売している。ラインアップは、「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」「瀬戸内レモンモンブラン」「レモンのフロマージュスフレ」など。いずれも8月末頃までの販売を予定している。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ（453円）レモンとはちみつを