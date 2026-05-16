大相撲夏場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。15日には、125万人超のSNSフォロワーを持つ世界的な女子アスリートが、自身のインスタグラムで観戦を報告。世界中の注目を集めている。2階席から観戦していたのはスノー ボード女子のクロエ・キム（米国）。2018年平昌五輪、22年北京五輪の2大会連続でハーフパイプの金メダルに輝き、今年3月のミラノ・コルティナ五輪でも銀メダルを獲得した、ス